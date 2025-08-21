ΙΣΡΑΗΛ

Επιστρατεύει 60.000 εφέδρους για να εξαφανίσει τη Γάζα

Στην επόμενη φάση του περνάει το σχέδιο γενοκτονίας και εκτοπισμού του Παλαιστινιακού λαού από τη Γάζα, από το Ισραήλ και τους συμμάχους του, με την έγκριση χτες από το υπουργείο Αμυνας του κράτους - δολοφόνου του σχεδίου για την κατάληψη της πόλης της Γάζας και την επικείμενη επιστράτευση 60.000 εφέδρων.

Το σχέδιο παρουσίασαν στον υπουργό Αμυνας, Ισραελ Κατς, ο επιτελάρχης αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ και ο υπαρχηγός του στρατού, υποστράτηγος Ταμίρ Γιαντάι, και υψηλόβαθμα στελέχη της υπηρεσίας ασφαλείας Shin Bet.

Στρατιωτικός αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους της εφημερίδας «Jerusalem Post» ανέφερε ότι το σχέδιο θα υλοποιηθεί εκτός και εάν παρουσιαστεί συμφωνία που θα προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου υπό τους όρους που έχει θέσει ο πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου, δηλαδή του «εθελοντικού» εκτοπισμού των Παλαιστίνιων και της εγκατάλειψης του αγώνα για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος.

Στο φόντο των νέων αυτών σχεδίων ήδη άλλωστε το κράτος - δολοφόνος ισοπεδώνει καθημερινά εκατοντάδες οικοδομικά τετράγωνα στην πόλη της Γάζας, ενώ εντείνει τις επιθέσεις και τη λιμοκτονία σε όλη τη Λωρίδα.

Χτες, βομβαρδισμοί έγιναν στις πυκνοκατοικημένες γειτονιές Ζειτούν και Σάμπρα, με το υπουργείο Υγείας στη Γάζα να αναφέρει τον θάνατο 56 ανθρώπων και τον τραυματισμό άλλων 185. Επιπλέον, έφτασαν τους 269 οι Παλαιστίνιοι που πέθαναν από λιμό, μετά τον θάνατο χτες άλλων τριών ατόμων. Από αυτούς τα 112 είναι παιδιά.

Ο νέος συνολικός απολογισμός θυμάτων χτες, 684η μέρα πολέμου, ανέφερε 62.122 νεκρούς και πάνω από 156.758 τραυματίες.

Υπολογίζεται, ακόμη, πως από τις 27 Μαΐου που ξεκίνησε η διανομή τροφίμων από τα κέντρα της αμερικανικής ΜΚΟ, GHF, στα σαδιστικά «κέντρα θανάτου», που έχουν στήσει, έχουν σκοτωθεί στην προσπάθειά τους να εξασφαλίσουν λίγα τρόφιμα πάνω από 2.018 άτομα και έχουν τραυματιστεί 14.947 άλλα.

Χτες στο μεταξύ η Υπηρεσία Αρωγής και Εργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA) χαρακτήρισε τις συνθήκες υπό τις οποίες εργάζεται το προσωπικό της στη Γάζα ως άθλιες, ανανεώνοντας την έκκλησή της για άμεση κατάπαυση του πυρός. «Εργαζόμαστε υπό καταστροφικές συνθήκες», δήλωσε ο Δρ. Χιντ, γιατρός της UNRWA στη Γάζα.

«Υποκρισίας το ανάγνωσμα» από τους ιμπεριαλιστές συμμάχους του κράτους - δολοφόνου

Στο μεταξύ η χτεσινή εξέλιξη προκάλεσε ξανά τις υποκριτικές «αντιδράσεις» των ιμπεριαλιστών που με το 'να χέρι στηρίζουν τη σφαγή και τα σχέδια για εκτοπισμό των Παλαιστίνιων και με τ' άλλο ζητάνε υποκριτικά «ανακωχή» - παράδοση του Παλαιστινιακού λαού και δήθεν «αναγνώριση» - στην πραγματικότητα ενταφιασμό της υπόθεσης - για Παλαιστινιακό κράτος, παίζοντας και τα βρώμικα παιχνίδια τους στις πλάτες των Παλαιστινίων.

Χαρακτηριστικό είναι άλλωστε και το «κοντράστ» που καταγράφεται στη χτεσινή ειδησεογραφία: Από τη μια ο Αμερικανός ειδικός απεσταλμένος στη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, μιλώντας χτες στο δίκτυο «Fox News» μετέφερε την «επιθυμία του Προέδρου Ντ. Τραμπ» να δει «όλους τους ομήρους να επιστρέφουν» από τη Γάζα ζητώντας και αυτός «άμεσο τερματισμό» του πολέμου. «Η σύγκρουση πρέπει να τελειώσει αμέσως, να επιστρέψουν στις οικογένειές τους 20 όμηροι και ας τελειώσουμε τότε αυτό το πράγμα φέρνοντας ειρήνη στον λαό της Γάζας και ανοικοδομώντας την όπως θα πρέπει να ξανακτιστεί, σύμφωνα με την πορεία που έχει ορίσει ο Πρόεδρος», είπε ο Γουίτκοφ δείχνοντας πίσω από τις «φούσκες» περί ειρήνης τα σχέδια για μετατροπή της Γάζας σε «ριβιέρα» και πέρασμα των εμπορικών και άλλων δρόμων του κεφαλαίου. Την ίδια ώρα το υπουργείο Αμυνας του Ισραήλ ανακοίνωνε σχέδια για την υπογραφή σύμβασης με την Ουάσιγκτον για την αγορά του πέμπτου και έκτου αεροσκάφους ανεφοδιασμού της ισραηλινής Πολεμικής Αεροπορίας, αξίας περίπου 500 εκατομμυρίων δολαρίων...

Στο ίδιο πνεύμα και οι αντιδράσεις των υπόλοιπων συμμάχων του κράτους - δολοφόνου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Γερμανίας, Στέφεν Μέγιερ, είπε σε δημοσιογράφους ότι το Βερολίνο «απορρίπτει την κλιμάκωση της επιχείρησης του Ισραήλ στη Γάζα» και ότι γίνεται «ολοένα και δυσκολότερο να κατανοήσει κανείς πώς ακριβώς αυτές οι ενέργειες θα οδηγήσουν στην απελευθέρωση όλων των ομήρων ή σε εκεχειρία».

Νωρίτερα, χτες, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βαντεφουλ, από τη Τζακάρατα της Ινδονησίας όπου βρέθηκε ζήτησε ξανά «άμεση εκεχειρία» στη Γάζα και απελευθέρωση όλων των ομήρων της Χαμάς, τονίζοντας πως η ανθρωπιστική καταστροφή στην περιοχή «έχει γίνει αφόρητη» και πως «η μόνη λύση τερματισμού της σύγκρουσης είναι η λύση δύο κρατών».

Οι χτεσινές ανακοινώσεις, στο μεταξύ, προκάλεσαν την αντίδραση του Φόρουμ Οικογενειών Ομήρων και Αγνοουμένων που έσπευσαν να ζητήσουν εξηγήσεις από τον επιτελάρχη του στρατού, Ε. Ζαμίρ, και τον υπουργό Αμυνας, Ι. Κατς, για το πώς ακριβώς η επικείμενη επιχείρηση που αναμένεται να ξεκινήσει τις επόμενες μέρες «δεν θα οδηγήσει στον θάνατο περισσότερων ομήρων».

Στο μεταξύ, σύμφωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε η εταιρεία «Reuters/Ipsos», το 58% των Αμερικανών επιθυμεί την αναγνώριση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους από όλες τις χώρες - μέλη του ΟΗΕ, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ, ενώ το 68% των Αμερικανών απάντησε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αναλάβουν δράση στη Γάζα, για να βοηθήσουν τους αμάχους που λιμοκτονούν.

Εγκριση σχεδίων μεγάλου εποικισμού στη Δ. Οχθη

Στο μεταξύ χτες ο Γκάι Γιφράχ, «δήμαρχος» του παράνομου εβραϊκού εποικισμού Maale Adumim, δήλωσε πως εγκρίθηκαν από αρμόδιες αρχές τα σχέδια για τη δημιουργία του νέου εποικισμού Ε1 που κόβει την εδαφική σύνδεση της Ανατολικής Ιερουσαλήμ με άλλα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη της Δυτικής Οχθης, τα σχέδια του οποίου είχαν παγώσει από το 2012.

Στον εποικισμό Ε1 προβλέπεται να κτιστούν πάνω από 3.400 οικιστικές μονάδες για Εβραίους εποίκους σε παλαιστινιακή γη με στόχο να αποτραπεί κάθε ρεαλιστικό σχέδιο για βιώσιμο Παλαιστινιακό κράτος με εδαφική συνέχεια.