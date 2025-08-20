ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ - ΤΖΟΥΜΠΑ.-- Η ισραηλινή κυβέρνηση ανακοίνωσε χτες πως θα χορηγήσει επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια στο Νότιο Σουδάν στο φόντο έντονης φημολογίας για παζάρι, με σκοπό τον εκεί εκτοπισμό μέρος των Παλαιστινίων της Γάζας. Ανακοινώθηκε πως η βοήθεια δίνεται, για να αντιμετωπιστεί η επιδημία χολέρας που πλήττει μέρος του πληθυσμού στο Νότιο Σουδάν, και θα συμπεριλάβει ιατρικές προμήθειες, εξοπλισμό καθαρισμού του νερού, γάντια και ιατρικές μάσκες, ειδικά κιτ υγιεινής για την πρόληψη της χολέρας, καθώς και δέματα με τρόφιμα. Ο «ανθρωπισμός» των απάνθρωπων σχεδιασμών...

ΑΓΚΥΡΑ.-- Ενα Ι.Χ. αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες χτες το πρωί έξω από το κοινοβούλιο της Τουρκίας λίγες ώρες προτού συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή της Βουλής που επιβλέπει τη διαδικασία αφοπλισμού του ΡΚΚ για να ακούσει τις οικογένειες θυμάτων επιθέσεων της οργάνωσης.

ΟΤΤΑΒΑ.-- Εληξε χτες η απεργία ιπτάμενων φροντιστών της αεροπορικής εταιρείας «Air Canada» μετά από τρεις μέρες, έπειτα από συμφωνία της διοίκησης με τη συνδικαλιστική ένωση δημοσίων υπαλλήλων, CUPE. Η συμφωνία προβλέπει σταδιακές αυξήσεις 38% στους ιπτάμενους φροντιστές σε περίοδο 4 ετών, με τον πρώτο χρόνο η αύξηση στους μισθούς να είναι της τάξης του 25%. Η CUPE που εκπροσωπεί τους 10.400 ιπτάμενους φροντιστές της εταιρείας «Air Canada» κάθε μέρα εξυπηρετεί περίπου 130.000 επιβάτες.

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Ο Ρεπουμπλικανός κυβερνήτης του Μισισίπι, έπειτα από εκείνους του Οχάιο, της Δυτικής Βιρτζίνια και της Νότιας Καρολίνας, ανακοίνωσε χτες πως στέλνει περίπου 200 εθνοφρουρούς στην Ουάσιγκτον, την αστυνόμευση της οποίας ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε στις ομοσπονδιακές αρχές με πρόσχημα την πάταξη της εγκληματικότητας.