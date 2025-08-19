ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΛΑΡΚΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ

Να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός των απολυμένων

Να σταματήσει το πλιάτσικο σε βάρος της περιουσίας της ΛΑΡΚΟ και του λαού και να παρθούν άμεσα μέτρα για τη στήριξη των απολυμένων και των οικογενειών τους, απαιτεί το Σωματείο Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, καταγγέλλοντας το συνεχιζόμενο έγκλημα της κυβέρνησης και την κοροϊδία σε βάρος των απολυμένων.

Οπως καταγγέλλει το Σωματείο σε νέα ανακοίνωσή του, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις του ίδιου του πρωθυπουργού, η κυβέρνηση παραμένει εξαφανισμένη, με δεκάδες απολυμένους να παραμένουν χωρίς καμία ουσιαστική στήριξη.

Τονίζει, επίσης, ότι συνεχίζεται το πλιάτσικο σε βάρος της περιουσίας της ΛΑΡΚΟ και του λαού, με την όλη κατάσταση να αποκτά χαρακτηριστικά σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς και η απαξίωση - εγκατάλειψη των εγκαταστάσεων, με τον κίνδυνο ενός βιομηχανικού ατυχήματος να καραδοκεί.

Το Σωματείο καταγγέλλει τις κάλπικες δεσμεύσεις της κυβέρνησης για «μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ σε νέο ιδιοκτήτη, διαφύλαξη της περιουσίας της, επενδύσεις, ανάπτυξη προς όφελος των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών, διασφάλιση της εργασίας και του εισοδήματος όλων των απολυμένων και των εργαζομένων στις εργολαβίες μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση κ.λπ.».

Ταυτόχρονα, η απαράδεκτη κωλυσιεργία της κυβέρνησης για απορρόφηση εκατοντάδων πρώην εργαζομένων της ΛΑΡΚΟ σε φορείς απασχόλησης με προγράμματα της ΔΥΠΑ, έχει ως αποτέλεσμα οι απολυμένοι να ζουν χωρίς καμία στήριξη, αφού το επίδομα έχει πλέον εξαντληθεί, ενώ όσοι εργάζονται σε προγράμματα της ΔΥΠΑ, ο μισθός είναι κάτω του βασικού.

Οι ζωές μας δεν είναι «σκραπ»

Το Σωματείο αποκαλύπτει με στοιχεία την οργανωμένη επιχείρηση καταστροφής της περιουσίας του λαού. Ανταλλακτικά και μηχανήματα τεράστιας αξίας χαρακτηρίστηκαν ως «σκραπ», για να ξεπουληθούν σε εξευτελιστικές τιμές. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του γραναζιού της Περιστροφικής Καμίνου, που από 4 εκατ. ευρώ, λογιστικά «έπεσε» στα 0,01 ευρώ.

Ο στόχος είναι προφανής: Να εμφανιστεί η ΛΑΡΚΟ σαν «κουφάρι», χωρίς αξία, ώστε να ξεπουληθεί όσο - όσο σε κάποιον «επενδυτή» που θα κερδοφορήσει πάνω της. Συνεχίζοντας, το Σωματείο επανέρχεται στο ζήτημα της ματαίωσης του διαγωνισμού εκποίησης της ΛΑΡΚΟ, τονίζοντας:

«Ο επίσημος προτιμητέος νέος ιδιοκτήτης ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποχώρησε πριν τη μεταβίβαση. Εφόσον αποχώρησε, η κυβέρνηση όφειλε να εξαργυρώσει υπέρ της ΛΑΡΚΟ την εγγυητική της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ύψους 50 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν το έκανε. Δηλαδή 4 χρόνια κωλυσιέργησε μία κατάσταση και η κυβέρνηση, εφόσον ξόδεψε πάνω από 110 εκατομμύρια ευρώ από τον κρατικό προϋπολογισμό, εφόσον σταμάτησε τη λειτουργιά της μοναδικής επιχείρησης παραγωγής σιδηρονικελίου στην ΕΕ, εφόσον απέλυσε το σύνολο των εργαζομένων, εφόσον ψήφισε νόμο και έκλεψε επί της ουσίας ακόμη και τις αποζημιώσεις μας, εφόσον κατέστρεψε τις τοπικές κοινωνίες, στο τέλος του είπε "να είσαι καλά, στο καλό, όποτε θέλεις εδώ είμαστε".

Η ίδια η ζωή κατέρριψε το αφήγημα ότι "απολύονται οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ γιατί η χώρα μας πληρώνει 5 εκατομμύρια ευρώ ανά 6 μήνες μέχρι η ΛΑΡΚΟ να μεταβιβαστεί σε νέο ιδιοκτήτη".

Οι εργαζόμενοι απολύθηκαν, η ΛΑΡΚΟ δεν μεταβιβάστηκε σε νέο ιδιοκτήτη και η χώρα μας συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμο. Η κυβέρνηση όφειλε να πραγματοποιήσει επαναληπτικό διαγωνισμό από τον Σεπτέμβριο του 2024 και το κωλυσιεργεί συνειδητά για να πτωχεύσει το επόμενο διάστημα τη ΛΑΡΚΟ ως "αντικειμενική εξέλιξη" και να εξυπηρετηθούν επιχειρηματικά συμφέροντα», ξεκαθαρίζουν στην ανακοίνωση.

Η πολιτική που υπηρετεί τα μονοπώλια δεν διορθώνεται - Ανατρέπεται

Ολα τα παραπάνω αποτελούν την εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ που πιστά έχουν εφαρμόσει όλες οι κυβερνήσεις για τη ΛΑΡΚΟ.

Το Σωματείο τονίζει πως «απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ συνεχίζουμε τον αγώνα με όλες τις μορφές και τα μέσα. Η μαζική συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του Σωματείου μας στέλνουν το μήνυμα ότι θα τους είμαστε μπροστά στα εγκληματικά σχέδιά τους, θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για την επιβίωση των οικογενειών μας, την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ, την καταβολή του κλεμμένου μόχθου μας, για να μην μαραζώσει ο τόπος μας».

Το σωματείο διεκδικεί: Την άμεση στήριξη όλων των απολυμένων με αξιοπρεπές εισόδημα, την κάλυψη των ασφαλιστικών αναγκών και δικαιωμάτων. Την αξιοποίηση του αδιάθετου κονδυλίου για πραγματική ενίσχυση, την επαναλειτουργία της ΛΑΡΚΟ ως κρατικής βιομηχανίας, ενταγμένη σε κεντρικό σχέδιο ανάπτυξης προς όφελος του λαού.