«ΘΡΙΑΣΙΟ»

Παράνομη και εκδικητική μετακίνηση νευροχειρουργού

Την απαράδεκτη και εκδικητική μετακίνηση του επιμελητή Α' Νευροχειρουργού από το Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «ΘΡΙΑΣΙΟ» στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, καταγγέλλουν η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθηνών - Πειραιώς (ΕΙΝΑΠ) και το Σωματείο Εργαζομένων ΓΝΕ Θριάσιο.

Οπως σημειώνουν, ο νευροχειρουργός «τιμωρείται» επειδή ...τόλμησε να ασκήσει σωστά τα καθήκοντά του, καθώς λίγες μέρες πριν, εξέτασε στα ΤΕΠ του «Θριάσιου» συνάδελφό του γενικό ιατρό του Κέντρου Υγείας Αίγινας, ο οποίος πάσχει από οσφυική στένωση και του συνέστησε αναρρωτική άδεια και προγραμματισμό για χειρουργική επέμβαση.

Με περίσσιο θράσος ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Αίγινας απαίτησε από τον νευροχειρουργό να ανακαλέσει την αναρρωτική που έδωσε στον συνάδελφό του και όταν ο γιατρός ευλόγως αρνήθηκε, του στάλθηκε απόφαση του Διοικητή της 2ης ΥΠΕ, ότι μεταφέρεται στο Κέντρο Υγείας Αίγινας, για να εκτελέσει καθήκοντα Γενικού Ιατρού!

Η ΕΙΝΑΠ στην ανακοίνωσή της τονίζει πως «η επικίνδυνη και τρισάθλια αυτή απόφασή του, στερεί έναν από τους τρεις επιμελητές Νευροχειρουργούς στο "Θριάσιο" νοσοκομείο, τη στιγμή που καλείται να καλύψει επείγοντα και πολυτραυματίες, ακόμη και από νησιά του Αιγαίου, εν μέσω θερινών αδειών. Επιπλέον, παραβιάζει τη σχετική νομοθεσία, καθώς ο συνάδελφος είναι μονογονέας με αποκλειστική επιμέλεια τέκνου».

Τα Σωματεία απαιτούν την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης και εκδικητικής απόφασης, καταγγέλλοντας παράλληλα τη διαχρονική ευθύνη όλων των κυβερνήσεων για την υποστελέχωση των δημόσιων μονάδων Υγείας που οξύνθηκε ακόμα περισσότερο με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, όπως καταγράφεται από τη συνεχιζόμενη μείωση των μόνιμων εργαζομένων στην Υγεία.