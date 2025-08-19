ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Συναυλία «με του κόσμου τους λαούς»

Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» και τίτλο «Με του κόσμου τους λαούς» διοργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη. Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi.