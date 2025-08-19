Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Συναυλία «με του κόσμου τους λαούς»

Συναυλία με το συγκρότημα «Κοινοί Θνητοί» και τίτλο «Με του κόσμου τους λαούς» διοργανώνει το Συνδικάτο Οικοδόμων Αθήνας την Τετάρτη 3 Σεπτέμβρη, στο Θέατρο Πέτρας, στην Πετρούπολη. Εισιτήρια για τη συναυλία διατίθενται: Στα γραφεία του Συνδικάτου Οικοδόμων Αθήνας (Βερανζέρου 1, πλατεία Κάνιγγος, 2ος όροφος, 210.3827.122, info@syndikatooikodomonathinas.gr από τις 10 π.μ. έως τις 2 μ.μ. και από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ. και στα παραρτήματά του από τις 6 μ.μ. έως τις 8 μ.μ.). Στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/music/me-tou-kosmou-tous-laous-koinoi-thnitoi.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αλληλεγγύη στους απεργούς δημόσιους υπαλλήλους της Τουρκίας
Να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός των απολυμένων
 Φιέστες για να κρύψει την άθλια κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες
Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους
 Παράνομη και εκδικητική μετακίνηση νευροχειρουργού
 Παρεμβάσεις για εργοδοτική τρομοκρατία και απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς
 Εκτός λειτουργίας ο μοναδικός στεφανιογράφος
 Ξανά φωτιά στο «Τζάνειο»
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ