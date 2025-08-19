ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Παρεμβάσεις για εργοδοτική τρομοκρατία και απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς

Για δύο ολόκληρες μέρες δούλευαν σε πλημμυρισμένη αποθήκη λόγω βλάβης οι εργαζόμενοι στα «ZARA», μέλος του ομίλου «Inditex», στο κατάστημα της Κοραή, στην Αθήνα. Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας (ΣΕΑ) πραγματοποίησε παρέμβαση απαιτώντας την απομάκρυνση όλων των εργαζομένων μέχρι να αποκατασταθεί η ζημιά, ενώ παράλληλα πραγματοποιήθηκε περιοδεία σε καταστήματα του ομίλου, για την ενημέρωση όλων των εργαζομένων.

Ο ΣΕΑ σημειώνει στην καταγγελία του πως ο όμιλος «Inditex», κολοσσός στον τομέα του λιανικού εμπορίου που μετρά εκατομμύρια ευρώ έσοδα, αντί να μεριμνήσει για την ασφάλεια των εργαζομένων και να εκκενώσει τον χώρο λόγω της βλάβης που προέκυψε, ζήτησε από τους εργαζόμενους να δουλέψουν στα πλημμυρισμένα πατώματα, δίπλα στους κουβάδες, με τις οροφές και τους σωλήνες να στάζουν!

Στην καταγγελία του το Σωματείο τονίζει επίσης ότι στη συνέχεια της βάρδιας, η εργοδοσία επιχείρησε να επιστρέψει μερίδα των εργαζομένων «και μόνο κάτω από την επιμονή συναδέλφων του χώρου και μελών του Συλλόγου μας τους απομάκρυνε και πάλι. Ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι ακόμα και την ώρα της παρέμβασης υπήρχε εργαζόμενος στην αποθήκη!».

Στο μεταξύ, άλλο ένα περιστατικό εργοδοτικής τρομοκρατίας σημειώθηκε στη Θεσπρωτία και συγκεκριμένα στην επιχείρηση «Ατlantis express laundry». Οπως καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Θεσπρωτίας, εργαζόμενη ξυλοκοπήθηκε από τον εργοδότη εν ώρα εργασίας. Η εργοδοσία «θέλει να περάσει το μήνυμα να μη σηκώνει κανείς κεφάλι, να μη διεκδικεί, αλλά να δουλεύει από το πρωί έως το βράδυ, Κυριακές, χωρίς ρεπό, με ημιασφάλιση ή και ανασφάλιστη εργασία, χωρίς ξεκούραση, χωρίς καταβολή δώρων, χωρίς μέτρα υγιεινής και ασφάλειας», καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο.

Καλεί τα σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, τους συλλόγους, τους φορείς, τον λαό της περιοχής να καταδικάσουν το περιστατικό και κάθε ανάλογο περιστατικό, που κλιμακώνει τις αντεργατικές μεθοδεύσεις εργοδοτών και κυβέρνησης.