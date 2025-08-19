ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Αλληλεγγύη στους απεργούς δημόσιους υπαλλήλους της Τουρκίας

Την ταξική του αλληλεγγύη στουςπου διεκδικούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς, εκφράζει το

Πάνω από 600.000 εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα κατέβηκαν σε απεργία την περασμένη Πέμπτη, καθώς συνεχίζεται η διαπραγμάτευση για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης. Κυβέρνηση και κράτος προσπαθούν να τρομοκρατήσουν τους απεργούς και να ακυρώσουν μελλοντικές κινητοποιήσεις, ειδικά σε μεγάλους οργανισμούς και κρατικές βιομηχανίες.

Το ΠΑΜΕ αναφέρει στο μήνυμά του: «Ο αγώνας σας είναι δίκαιος και αποτελεί μέρος του κοινού αγώνα όλων των εργαζομένων, απέναντι στις ίδιες αντεργατικές πολιτικές που εφαρμόζουν οι κυβερνήσεις σε Τουρκία, Ελλάδα και αλλού, με εντολές του κεφαλαίου, της ΕΕ και του ΔΝΤ.

Στην Ελλάδα, η κυβέρνηση, με το νέο πειθαρχικό δίκαιο, ποινικοποιεί τη συνδικαλιστική, κοινωνική και την πολιτική δράση των δημοσίων υπαλλήλων. Χτυπάει ακόμα περισσότερο τις Συλλογικές Συμβάσεις, θεσπίζει τον 13ωρο εργάσιμο χρόνο, ενισχύει την ευελιξία και την εργοδοτική και κρατική ασυδοσία, επιδιώκοντας να φιμώσει κάθε φωνή διεκδίκησης, για να θωρακίσει τα κέρδη των καπιταλιστών και το κράτος τους, για να υπηρετήσει τους στόχους της πολεμικής οικονομίας της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Με τον ίδιο τρόπο στην Τουρκία, οι εργαζόμενοι βλέπουν το δικαίωμά τους στη συλλογική οργάνωση και διαπραγμάτευση να υπονομεύεται και τους μισθούς τους να συνθλίβονται από την ακρίβεια, τον πληθωρισμό.

Το μήνυμα είναι καθαρό: Καμία κυβέρνηση και καμία εργοδοσία δεν πρόκειται να χαρίσει δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι με την αλληλεγγύη και την κοινή τους πάλη έχουν τη δύναμη να επιβάλουν τα δικαιώματά τους, να πετύχουν νίκες και κατακτήσεις.

Το ΠΑΜΕ και τα συνδικάτα της Ελλάδας στέκονται στο πλευρό των δημοσίων υπαλλήλων και των εργαζομένων της Τουρκίας και στέλνουν μήνυμα: Ο αγώνας σας είναι και δικός μας αγώνας, για συλλογικές συμβάσεις, αυξήσεις στους μισθούς στο ύψος των αναγκών μας, για το δικαίωμα στη συνδικαλιστική οργάνωση και δράση».