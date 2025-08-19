ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους

Συνέχεια στον αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια δίνουν οιμε τοκαι τονα καλούν σε μαζική συμμετοχή στηντηνπου κήρυξαν για όσους εργάζονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους που κάηκε τον Αύγουστο του 2021.

Οπως τονίζει το Σωματείο, «4 χρόνια μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που άνοιξε τον δρόμο των διεκδικήσεων, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για καλύτερους όρους δουλειάς ως εργαζόμενοι - δασεργάτες πια - με μεγάλη προσφορά στην πρόληψη πυρκαγιών μέσω της διαχείρισης των δασών, αλλά και της έγκαιρης καταστολής».

Κάνει αναφορά στα όσα κατάφεραν να κερδίσουν με τον αγώνα τους, όπως «αποζημιώσεις που δεν είχαν ξαναδοθεί και 7 χρόνια δουλειά για εκατοντάδες συναδέλφους», ενώ τονίζει ότι «παρά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, οι ρητινοκαλλιεργητές και οι δασεργάτες εξακολουθούμε να ζούμε στην ανασφάλεια, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, χωρίς μόνιμες λύσεις για τη δουλειά μας και τον τόπο μας».

Στο πλαίσιο αυτό, το σωματείο απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία της Πέμπτης και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στις 7 π.μ., έξω από τα Δασαρχεία Λίμνης και Ιστιαίας, απαιτώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους για: