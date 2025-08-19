Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
ΡΕΤΣΙΝΑΔΕΣ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους

Απεργία την Πέμπτη για τους εργαζόμενους στα προγράμματα αποκατάστασης του δάσους που κάηκε το 2021

Συνέχεια στον αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια δίνουν οι ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας, με το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών και το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας να καλούν σε μαζική συμμετοχή στην 24ωρη απεργία, την Πέμπτη 21 Αυγούστου, που κήρυξαν για όσους εργάζονται στο πρόγραμμα αποκατάστασης του δάσους που κάηκε τον Αύγουστο του 2021.

Οπως τονίζει το Σωματείο, «4 χρόνια μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο που άνοιξε τον δρόμο των διεκδικήσεων, συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για καλύτερους όρους δουλειάς ως εργαζόμενοι - δασεργάτες πια - με μεγάλη προσφορά στην πρόληψη πυρκαγιών μέσω της διαχείρισης των δασών, αλλά και της έγκαιρης καταστολής».

Κάνει αναφορά στα όσα κατάφεραν να κερδίσουν με τον αγώνα τους, όπως «αποζημιώσεις που δεν είχαν ξαναδοθεί και 7 χρόνια δουλειά για εκατοντάδες συναδέλφους», ενώ τονίζει ότι «παρά τις υποσχέσεις και τις εξαγγελίες, οι ρητινοκαλλιεργητές και οι δασεργάτες εξακολουθούμε να ζούμε στην ανασφάλεια, με αβέβαιο εργασιακό μέλλον, χωρίς μόνιμες λύσεις για τη δουλειά μας και τον τόπο μας».

Στο πλαίσιο αυτό, το σωματείο απευθύνει κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργία της Πέμπτης και στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στις 7 π.μ., έξω από τα Δασαρχεία Λίμνης και Ιστιαίας, απαιτώντας την άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων τους για:

  • Ενταξη στο Ειδικό Πρόγραμμα όλων των πυρόπληκτων ρητινοκαλλιεργητών και δασεργατών, καθώς και των συγγενών των 2 συναδέλφων μας που έχασαν τη ζωή τους, όπως είχε δεσμευτεί από τον Δεκέμβριο ο τότε υφυπουργός Περιβάλλοντος Αμυράς.
  • Αμεση μετακίνηση των συναδελφισσών στο σωστό Δασαρχείο. Είναι προκλητικό να μη λύνεται ένα τόσο απλό πρόβλημα.
  • Να δοθεί σε όλους τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα το επίδομα επικινδυνότητας, όπως το λαμβάνουν όλοι οι υπάλληλοι της Δασικής Υπηρεσίας.
  • Αυξήσεις στους μισθούς για να μπορούμε να ζούμε και να δουλεύουμε με αξιοπρέπεια.
  • Αλλαγή στο συνταξιοδοτικό για όλο τον κλάδο, ώστε να έχουμε αξιοπρεπή σύνταξη όπως αρμόζει σε ένα τόσο σκληρό και επικίνδυνο επάγγελμα.
    
