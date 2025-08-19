Τρίτη 19 Αυγούστου 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Ξανά φωτιά στο «Τζάνειο»

Φωτιά ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο «Τζάνειο» νοσοκομείο στον χώρο των πλυντηρίων. Οπως καταγγέλλει η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», στον συγκεκριμένο χώρο είχε γίνει πριν δύο βδομάδες βραχυκύκλωμα και μετά από παρέμβαση των ίδιων των εργαζομένων είχε αποφευχθεί τελευταία στιγμή η φωτιά. Ωστόσο, κανένα μέτρο δεν πάρθηκε από τότε, με αποτέλεσμα σήμερα να ξεσπάσει φωτιά, η οποία περιορίστηκε μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής. Να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια της πυρκαγιάς απαιτεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» και ζητά να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Αλληλεγγύη στους απεργούς δημόσιους υπαλλήλους της Τουρκίας
Να σταματήσει τώρα ο εμπαιγμός των απολυμένων
 Φιέστες για να κρύψει την άθλια κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες
Συνεχίζουν τον αγώνα για να ζουν και να δουλεύουν στον τόπο τους
 Παράνομη και εκδικητική μετακίνηση νευροχειρουργού
 Παρεμβάσεις για εργοδοτική τρομοκρατία και απαράδεκτες συνθήκες δουλειάς
 Συναυλία «με του κόσμου τους λαούς»
 Εκτός λειτουργίας ο μοναδικός στεφανιογράφος
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ