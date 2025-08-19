Ξανά φωτιά στο «Τζάνειο»

Φωτιά ξέσπασε την περασμένη Πέμπτη στο «Τζάνειο» νοσοκομείο στον χώρο των πλυντηρίων. Οπως καταγγέλλει η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών», στον συγκεκριμένο χώρο είχε γίνει πριν δύο βδομάδες βραχυκύκλωμα και μετά από παρέμβαση των ίδιων των εργαζομένων είχε αποφευχθεί τελευταία στιγμή η φωτιά. Ωστόσο, κανένα μέτρο δεν πάρθηκε από τότε, με αποτέλεσμα σήμερα να ξεσπάσει φωτιά, η οποία περιορίστηκε μετά από επέμβαση της πυροσβεστικής. Να διερευνηθούν άμεσα τα αίτια της πυρκαγιάς απαιτεί η «Αγωνιστική Συσπείρωση Υγειονομικών» και ζητά να παρθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την ασφάλεια εργαζομένων και ασθενών.