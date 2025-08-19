ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Φιέστες για να κρύψει την άθλια κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες

Το δήθεν ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την «καλύτερη λειτουργία του ΟΣΥ» (Οδικές Συγκοινωνίες ΑΕ) και την εξυπηρέτηση των επιβατών, με την επίσκεψη του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών, Κ. Κυρανάκη, στο αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στα Ανω Λιόσια την περασμένη Πέμπτη, σχολιάζει με ανακοίνωσή της η Δημοκρατική Αγωνιστική Συνεργασία ΟΑΣΑ, λέγοντας πως πρόκειται για «ένα επεισόδιο του επικοινωνιακού σίριαλ της κυβέρνησης».

Καταγγέλλει, μεταξύ άλλων, την κυβέρνηση ότι επιδιώκει να γίνει ο νεκροθάφτης ενός μέσου μεταφοράς, του τρόλεϊ που θέλει να καταργήσει, και προσθέτει για τη συνολικότερη πολιτική της στις αστικές συγκοινωνίες: «(...) η ανάγκη για σύγχρονη, ασφαλή, συχνή, φτηνή και αποκλειστικά δημόσια αστική συγκοινωνία θυσιάζεται μπροστά στη διαφύλαξη, ως ιερό δισκοπότηρο, της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρηματικών ομίλων, στην πιστή εφαρμογή των κανόνων και οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ενωσης και των δαπανών δεκάδων δισεκατομμυρίων για την πολεμική προετοιμασία.

(...) Οι προσλήψεις με το σταγονόμετρο που κάνει τελευταία η κυβέρνηση δεν έχουν ουσιαστικό αποτέλεσμα γιατί εκτός από λίγες, πολλοί από τους νεοπροσληφθέντες συναδέλφους παραιτούνται μόλις δουν τον πρώτο μισθό τους (...). Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στην Ο.ΣΥ. αναγκάζονται να εργαστούν ακόμα και μέχρι 30 μέρες τον μήνα και πολλοί απ' αυτούς να κάνουν και δεύτερη δουλειά, αφού ο μισθός τελειώνει σχεδόν την πρώτη βδομάδα μετά την πληρωμή.

Ούτε οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες ούτε οι επιβάτες τρώνε κουτόχορτο! Η ΔΑΣ ΟΑΣΑ δεν έπαψε και δεν θα πάψει ποτέ να αποκαλύπτει την ταξική, βαθιά αντεργατική και αντιλαϊκή πολιτική και της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, στις αστικές συγκοινωνίες, ώστε οι εργαζόμενοι σ' αυτές και οι επιβάτες να γνωρίζουν από πρώτο χέρι τις αιτίες της βαρβαρότητας που βιώνουν καθημερινά. Οπως δεν έπαψε και δεν θα πάψει ποτέ να αποτελεί το στήριγμα των συναδέλφων και τον οργανωτή της πάλης ενάντια στην επίθεση στα δικαιώματά μας που δεχόμαστε εργαζόμενοι και επιβάτες».