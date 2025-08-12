ΜΑΔΡΙΤΗ.-- Δασικές πυρκαγιές στη βορειοδυτική Ισπανία οδήγησαν την Κυριακή σε εσπευσμένη απομάκρυνση 1.000 και πλέον ανθρώπων από την κοινότητα Καρουθέδο και τα περίχωρά της και από κοινότητες κοντά στη Λας Μέδουλας, ενώ απειλούν τόπο ενταγμένο σε κατάλογο της UNESCO. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της τοπικής αυτοδιοίκησης στην Καστίλη και Λεόν, ορισμένες από τις φωτιές οφείλονταν σε εμπρησμούς. Πυρκαγιές εκδηλώθηκαν επίσης στις επαρχίες Γαλικία (βορειοδυτικά) και Ναβάρα (βόρεια).

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ.-- Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διόρισε προχτές την εκπρόσωπο Τύπου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Τάμι Μπρους, στη θέση της αναπληρώτριας πρέσβειρας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Ο πρώην σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας Μάικ Γουόλτς έχει διοριστεί από τον Τραμπ στη θέση του επόμενου πρέσβη των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, αλλά ο διορισμός του δεν έχει εγκριθεί ακόμη από τη Γερουσία.

ΛΟΝΔΙΝΟ.-- Αίτημα για να προμηθεύσει ηλεκτρική ενέργεια σε βρετανικά νοικοκυριά και επιχειρήσεις υπέβαλε χτες στη βρετανική Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Ofgem, η εταιρεία ηλεκτροκίνησης του δισεκατομμυριούχου Ιλον Μασκ, «Tesla Energy Ventures».

ΤΕΧΕΡΑΝΗ.-- Ερευνες σε βάρος 20 ατόμων για σχέσεις με το Ισραήλ διενεργούν οι ιρανικές αρχές, μετά τις πρόσφατες συλλήψεις άλλων 20 ατόμων για κατασκοπεία υπέρ των ισραηλινών μυστικών υπηρεσιών της Mossad.

ΧΑΡΤΟΥΜ.-- Νέα επίθεση παραστρατιωτικών σε χωριό της σουδανικής πολιτείας Βόρειο Κορντοφάν στο δυτικό Σουδάν ανακοινώθηκε το Σάββατο πως είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον 18 αμάχων. Η ΜΚΟ «Emergency Lawyers» καταγράφει φρικαλεότητες των εμπόλεμων πλευρών από το ξέσπασμα του πολέμου τον Απρίλιο του 2023. Παραστρατιωτικοί επιτέθηκαν την Πέμπτη σε δυο χωριά νότια της περιοχής Ουμ Κουραϊντίμ σκοτώνοντας 18 αμάχους και τραυματίζοντας δεκάδες άλλους.