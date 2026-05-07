BASKET LEAGUE

Στα ημιτελικά ο ΠΑΟΚ

Θέση στην τετράδα της Basket League έκλεισε ο ΠΑΟΚ μετά τη χθεσινή νίκη του με 77-72 επί του Περιστερίου στην Αθήνα. Ετσι ο «Δικέφαλος του Βορρά», χάρη στην επικράτησή του και στο πρώτο ματς της σειράς, στην Πυλαία, έκανε το 2-0 και προκρίθηκε στα ημιτελικά του πρωταθλήματος, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Παναθηναϊκός - Μύκονος.

Στο χθεσινό ματς ο ΠΑΟΚ έλεγξε τον αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος του, με τους γηπεδούχους να βγάζουν αντίδραση στα τελευταία λεπτά, ωστόσο οι «ασπρόμαυροι» δείχνοντας χαρακτήρα έφτασαν στη νίκη. Κορυφαίος τους ήταν ο Μπέβερλι με 19 πόντους, ενώ για το Περιστέρι ξεχώρισε ο Νίκολς με 24.