Δεύτερη «πράξη» σήμερα για το ένα από τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης της Α1 χάντμπολ γυναικών, με τη Νέα Ιωνία να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό στα Πευκάκια (17.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).
Η γηπεδούχος έχει το προβάδισμα στη σειρά, μετά τη σημαντική νίκη της στην Μίκρα στον πρώτο ημιτελικό, και σήμερα θέλει να κάνει το 2-0 που θα της δώσει την πρόκριση στους τελικούς. Από την άλλη, για τις «ασπρόμαυρες» η νίκη αποτελεί μονόδρομο σήμερα, προκειμένου να ισοφαρίσουν και να γυρίσουν τη σειρά ξανά στην έδρα τους.
Θυμίζουμε ότι στους τελικούς έχει ήδη προκριθεί η ΑΕΚ, που στα ημιτελικά απέκλεισε την Αναγέννηση Αρτας.