Πέμπτη 7 Μάη 2026
ΧΑΝΤΜΠΟΛ - Α1 ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δεύτερη «πράξη» στη Νέα Ιωνία

Δεύτερη «πράξη» σήμερα για το ένα από τα δύο ζευγάρια της ημιτελικής φάσης της Α1 χάντμπολ γυναικών, με τη Νέα Ιωνία να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ στο κλειστό στα Πευκάκια (17.30 - ΕΡΤ2 Σπορ).

Η γηπεδούχος έχει το προβάδισμα στη σειρά, μετά τη σημαντική νίκη της στην Μίκρα στον πρώτο ημιτελικό, και σήμερα θέλει να κάνει το 2-0 που θα της δώσει την πρόκριση στους τελικούς. Από την άλλη, για τις «ασπρόμαυρες» η νίκη αποτελεί μονόδρομο σήμερα, προκειμένου να ισοφαρίσουν και να γυρίσουν τη σειρά ξανά στην έδρα τους.

Θυμίζουμε ότι στους τελικούς έχει ήδη προκριθεί η ΑΕΚ, που στα ημιτελικά απέκλεισε την Αναγέννηση Αρτας.

    

