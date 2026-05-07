FIBA CHAMPIONS LEAGUE - FINAL 4

Στο ραντεβού με τη στιγμή της η ΑΕΚ

Ραντεβού με την κορυφαία στιγμή της για φέτος έχει η ΑΕΚ, συμμετέχοντας στο Φάιναλ 4 του FIBA Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλόνα από σήμερα 7 μέχρι 9 Μάη.

Στους σημερινούς ημιτελικούς, η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την ισπανική Μάλαγα (22.00 - Cosmote Sport 4) και η επίσης ισπανική Τενερίφη τη λιθουανική Ρίτας Βίλνιους (19.00 - Cosmote Sport 4). Τόσο ο μικρός όσο και ο μεγάλος τελικός θα γίνουν το Σάββατο, στις 19.00 και 22.00 (Cosmote Sport 4) αντίστοιχα.

Η «Ενωση» διεκδικεί στην ισπανική πόλη το δεύτερο τρόπαιό της στη διοργάνωση και συνολικά πέμπτο διεθνές στην Ιστορία της, μετά το Κύπελλο Κυπελλούχων (1968), το Κύπελλο Σαπόρτα (2000), το FIBA Champions League (2018) και το Διηπειρωτικό Κύπελλο (2019). Η φετινή συμμετοχή στην τελική φάση της διοργάνωσης αποτελεί για τους «κιτρινόμαυρους» τη δεύτερη συνεχόμενη, μετά την περσινή στην Αθήνα, και την τέταρτη συνολικά. Για πρώτη φορά η ΑΕΚ διεκδικεί το τρόπαιο του Champions League εκτός Ελλάδας, καθώς τις προηγούμενες φορές που είχε φτάσει στο Φάιναλ 4 (2018, 2022, 2025) η τελική φάση διοργανώθηκε στην Αθήνα.

Για τον τελικό και τη ρεβάνς

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Μπανταλόνα με τις προσδοκίες της για κατάκτηση του τροπαίου να είναι πιο ψηλές ακόμα κι από πέρυσι, που είχε τον ρόλο της οικοδέσποινας. Οδηγό της έχει την εξαιρετική πορεία της στη φετινή διοργάνωση, με 13 νίκες και μόλις 2 ήττες, αλλά και την επιτυχία του αποκλεισμού της φετινής οικοδέσποινας και ιδιαίτερα ισχυρής Μπανταλόνα στα πλέι οφ. Πλέον οι παίκτες του Ντράγκαν Σάκοτα καλούνται σήμερα να ξεπεράσουν ένα ακόμα υψηλό εμπόδιο που βρίσκουν φέτος μπροστά τους, την κάτοχο του τίτλου στις δύο τελευταίες διοργανώσεις Μάλαγα, και να βρεθούν στον τελικό του Σαββάτου. Επίσης θέλουν να πάρουν από τους αντιπάλους τους άτυπη ρεβάνς για τον περσινό αποκλεισμό στον ημιτελικό.

Αναφερόμενος στην αντίπαλο, ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ την έχρισε το απόλυτο φαβορί και της φετινής διοργάνωσης. Οσον αφορά την αποστολή των δικών του παικτών, ο Σάκοτα αναγνώρισε μεν ότι θα είναι δύσκολη αλλά εμφανίστηκε αισιόδοξος, και στάθηκε στη δίψα όλων στην ομάδα να έρθει μία ακόμα διεθνής διάκριση για τον σύλλογο.

Το ευχάριστο για τον κόουτς της «Ενωσης» είναι ότι δεν αντιμετωπίζει προβλήματα απουσιών και έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.