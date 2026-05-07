ΠΟΛΟ - WORLD CUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ

«Βούλιαξε» το όνειρο για την Εθνική

Τα όνειρα της Εθνικής πόλο γυναικών για υπεράσπιση του τίτλου της στο World Cup βούλιαξαν στο Ρότερνταμ, όπου στον προκριματικό γύρο για την 1η κατηγορία της διοργάνωσης δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στην τελική φάση. Στους χθεσινούς αγώνες κατάταξης του τουρνουά η Εθνική επικράτησε 22-16 της Ιαπωνίας, αλλά χωρίς αντίκρισμα, καθώς η νίκη - έκπληξη της Ουγγαρίας με 9-7 επί της Αυστραλίας άφησε την ελληνική ομάδα στην 7η θέση και εκτός της προνομιούχου εξάδας του τουρνουά, που έδινε τα εισιτήρια για την τελική φάση του Σίδνεϊ.

Για την Εθνική οι δύο ήττες από την Αυστραλία, αρχικά στην α' φάση, που της στέρησε την απευθείας πρόκριση στην τετράδα του τουρνουά του Ρότερνταμ και το απευθείας εισιτήριο για το Σίδνεϊ, και μετέπειτα στη 2η αγωνιστική των αγώνων κατάταξης για τις θέσεις 5-8, αποδείχθηκαν καταδικαστικές για τις βλέψεις υπεράσπισης του τίτλου της. Να σημειωθεί μάλιστα ότι αυτή είναι η πρώτη φορά από το 2010 που η Εθνική μένει εκτός εξάδας σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση.

Αναλυτικά, από το τουρνουά της 1ης κατηγορίας του Ρότερνταμ προκρίθηκαν στην τελική φάση οι ΗΠΑ, Ολλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Ουγγαρία και Αυστραλία, ενώ από τη 2η κατηγορία προκρίθηκαν Κίνα και Ρωσία, συμπληρώνοντας την οκτάδα της τελικής φάσης.