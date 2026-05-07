EUROLEAGUE

Αεράτος με ρεκόρ και βλέψεις τροπαίου

Με συνοπτικές διαδικασίες ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ομάδα που έκλεισε θέση στο φετινό Φάιναλ 4 της Euroleague, στο ΟΑΚΑ 22 - 24 Μάη, μετά τη τη νίκη του με 105-82 επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο, στον τρίτο μεταξύ τους αγώνα για τα πλέι οφ. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» έκαναν το 3-0 στη σειρά, μετά τη διπλή επιτυχία στο ΣΕΦ, και σφράγισαν πανηγυρικά το εισιτήριο για την τετράδα. Μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ο Ολυμπιακός προκρίνεται σε Φάιναλ 4 κάνοντας τη λεγόμενη «σκούπα» στα προημιτελικά.

Στο ΟΑΚΑ οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν τη 15η παρουσία τους σε Φάιναλ 4, έχοντας κατακτήσει το τρόπαιο 3 φορές, και την 5η συνεχόμενη, καθώς από το 2022 δίνουν συνεχώς το «παρών» στην τελική φάση της διοργάνωσης. Σημαντικά επιτεύγματα για την ομάδα του Πειραιά, που τη φέρνουν στη 2η θέση της σχετικής λίστας, πίσω από την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, που έχει το ρεκόρ συμμετοχών σε Φάιναλ 4, με 19 (8 συνεχόμενες), και την Μπαρτσελόνα, με 17 συμμετοχές. Ολα αυτά σε συνδυασμό και με την πρωτιά στην κανονική περίοδο επιβεβαιώνουν τις υψηλές αξιώσεις της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα στη φετινή διοργάνωση, με την κατάκτηση του 4ου τροπαίου να αποτελεί τον στόχο ενόψει της συνέχειας των υποχρεώσεων.

Οσον αφορά τον τελευταίο αγώνα της σειράς με τη Μονακό, ο Ολυμπιακός δεν άφησε κανένα περιθώριο στη λαβωμένη από αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά προβλήματα αντίπαλό της, με κορυφαίο όλων τον Φουρνιέ (22 πόντοι), ενώ είχε επιθετικό πλουραλισμό και τους Πίτερς (18 π.) και Γουόκαπ (14 π.) επίσης σε πολύ καλή μέρα.

Στα ημιτελικά ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Φενερμπαχτσέ - Ζαλγκίρις Κάουνας (2-0), που χθες το βράδυ έδιναν στη Λιθουανία τον τρίτο μεταξύ τους αγώνα.

Απόψε στη Σόφια (21.00 - Novasports 4) Χάποελ Τελ Αβίβ και Ρεάλ Μαδρίτης δίνουν το τέταρτο ραντεβού τους στα πλέι οφ, με τη σειρά να είναι στο 2-1 υπέρ της ισπανικής ομάδας.