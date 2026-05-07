EUROPA LEAGUE

Σφραγίζονται οι θέσεις του τελικού

Με τους σημερινούς φιλοξενούμενους να έχουν το προβάδισμα, μετά τις νίκες τους στα πρώτα ματς, διεξάγονται απόψε οι ρεβάνς της ημιτελικής φάσης στο Europa League, που θα καθορίσουν το ζευγάρι του φετινού τελικού.

Ξεχωρίζει το δεύτερο μέρος της αγγλικής κόντρας, με την Αστον Βίλα να υποδέχεται τη Νότιγχαμ Φόρεστ (22.00 - ΑΝΤ1 / Cosmote Sport 2), που νίκησε 1-0 στον πρώτο ημιτελικό.

Στο άλλο ζευγάρι, στη Γερμανία η Φράιμπουργκ φιλοξενεί την Μπράγκα (22.00 Cosmote Sport 3), που είχε επικρατήσει με 2-1 στην έδρα της.