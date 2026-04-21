100 ΧΡΟΝΙΑ ΠΑΟΚ

Μια αιωνιότητα σε ασπρόμαυρο φόντο

Στην πιο σημαντική στιγμή της μέχρι τώρα Ιστορίας του έφτασε χτες ο ΠΑΟΚ, κλείνοντας 100 χρόνια από τις 20 Απρίλη 1926, όταν το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με απόφασή του αναγνώρισε και επίσημα την ίδρυση του συλλόγου με το όνομα Πανθεσσαλονίκειος Αθλητικός Ομιλος Κωνσταντινουπολιτών. Τα πρώτα κομμάτια του «παζλ» είχαν μπει λίγες βδομάδες νωρίτερα, τέλη Μάρτη στη Λέσχη Κωνσταντινουπολιτών Θεσσαλονίκης, όπου πρόσφυγες από την Πόλη, όπως οι Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Κωνσταντίνος Κοεμτζόπουλος, Κωνσταντίνος Κρητικός κ.ά., αποφάσισαν την ίδρυση αθλητικού συλλόγου που θα αντιπροσώπευε την Ιστορία και τις παραδόσεις των προσφύγων. Ως πρώτο σήμα επιλέχθηκε αρχικά ένα τετράφυλλο τριφύλλι, ωστόσο το 1929 άλλαξε στον δικέφαλο αετό, συμβολίζοντας τις ρίζες του συλλόγου.

Από τότε μέχρι σήμερα ο ΠΑΟΚ εξελίχθηκε σε έναν πολυαθλητικό σύλλογο με παρουσία και επιτυχίες σε αρκετά αθλήματα. Ειδικά στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ μετράει 12 τίτλους: 4 πρωταθλήματα (1976, 1985, 2019, 2024) και 8 Κύπελλα Ελλάδας (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021), ενώ έχει αρκετές διακρίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά ο σύλλογος του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια Ιστορίας του έχει κατακτήσει 90 τίτλους στα βασικά ομαδικά αθλήματα σε επίπεδο ανδρών, γυναικών και ακαδημιών, ενώ έχει φτάσει και σε πλήθος διακρίσεων σε ατομικό επίπεδο από τους αθλητές και τις αθλήτριές του.

Με αφορμή την επέτειο, με πρωτοβουλία της ΠΑΕ πραγματοποιήθηκε χτες στην πλατεία Αριστοτέλους πολύωρη εκδήλωση μνήμης (11.00 - 21.00) με πολύμορφο πρόγραμμα, στην οποία έδωσαν το «παρών» παλιές δόξες του συλλόγου από όλα τα αθλήματα, νυν παίκτες, παράγοντες και πλήθος κόσμου.

Το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων θα συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες του 2026, με εξίσου πολύπλευρη δράση.