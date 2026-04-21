Από τότε μέχρι σήμερα ο ΠΑΟΚ εξελίχθηκε σε έναν πολυαθλητικό σύλλογο με παρουσία και επιτυχίες σε αρκετά αθλήματα. Ειδικά στο ποδόσφαιρο ο ΠΑΟΚ μετράει 12 τίτλους: 4 πρωταθλήματα (1976, 1985, 2019, 2024) και 8 Κύπελλα Ελλάδας (1972, 1974, 2001, 2003, 2017, 2018, 2019, 2021), ενώ έχει αρκετές διακρίσεις και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συνολικά ο σύλλογος του ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια Ιστορίας του έχει κατακτήσει 90 τίτλους στα βασικά ομαδικά αθλήματα σε επίπεδο ανδρών, γυναικών και ακαδημιών, ενώ έχει φτάσει και σε πλήθος διακρίσεων σε ατομικό επίπεδο από τους αθλητές και τις αθλήτριές του.
Με αφορμή την επέτειο, με πρωτοβουλία της ΠΑΕ πραγματοποιήθηκε χτες στην πλατεία Αριστοτέλους πολύωρη εκδήλωση μνήμης (11.00 - 21.00) με πολύμορφο πρόγραμμα, στην οποία έδωσαν το «παρών» παλιές δόξες του συλλόγου από όλα τα αθλήματα, νυν παίκτες, παράγοντες και πλήθος κόσμου.
Το πρόγραμμα των επετειακών εκδηλώσεων θα συνεχιστεί και τους υπόλοιπους μήνες του 2026, με εξίσου πολύπλευρη δράση.