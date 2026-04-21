Εκανε το πρώτο βήμα ο ΠΑΟ

Το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος της Volleyleague ανδρών 2025 - 2026 έκανε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας του ΠΑΟΚ με 3-1 σετ (25-22, 25-15, 33-35, 25-16) στον πρώτο αγώνα της σειράς των τελικών, στο Μετς. Οι «πράσινοι» έφτασαν έτσι στην πρώτη από τις τρεις νίκες που απαιτούνται για τον τίτλο.

Ακολουθεί ο δεύτερος τελικός την Κυριακή 26/4, με γηπεδούχο τον ΠΑΟΚ, στην Πυλαία. Θυμίζουμε ότι ως 1ος της κανονικής περιόδου ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα έδρας, συνεπώς εφόσον χρειαστεί πέμπτος τελικός θα γίνει με αυτόν γηπεδούχο.