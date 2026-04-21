Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
SUPER LEAGUE 2
Υποβιβάστηκαν Αιγάλεω και Καβάλα

Την παραμονή τους στη Super League 2 εξασφάλισαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea, μετά τη μεταξύ του ισοπαλία 0-0 σε ένα από τα σημαντικότερα ματς της 9ης αγωνιστικής των πλέι άουτ του 2ου ομίλου. Αντίθετα υποβιβάστηκε στη Γ' Εθνική το Αιγάλεω, μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό.

Σε ό,τι αφορά τον 1ο όμιλο, την κατηγορία αποχαιρέτησε η Καβάλα μετά την ήττα της με 3-1 από τον ήδη υποβιβασμένο ΠΑΣ Γιάννινα.

Αλλα αποτελέσματα:

1ος όμιλος

Μακεδονικός - Καμπανιακός 4-3, ΠΑΟΚ Β' - Νέστος 1-1.

Η βαθμολογία: ΠΑΟΚ Β' 28, Νέστος 27, Καβάλα 20, Καμπανιακός 16, ΠΑΣ Γιάννινα 13, Μακεδονικός 11.

2ος όμιλος

Χανιά - Ηλιούπολη 1-0.

Η βαθμολογία: Ελλάς Σύρου 30, Athens Kallithea 29, Αιγάλεω 26, Χανιά 19, Ηλιούπολη 13, Παναργειακός 8.

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
