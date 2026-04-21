SUPER LEAGUE

Παράσταση τίτλου από την ΑΕΚ

Αλλαγή σκηνικού στην κούρσα για τον τίτλο στη Super League επιφύλαξε η 2η αγωνιστική των πλέι οφ, με την ΑΕΚ να κάνει σημαντικό βήμα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την επιβλητική νίκη της επί του ΠΑΟΚ. Τις ελπίδες του διατήρησε ο Ολυμπιακός με «διπλό» στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ενώ ο ΠΑΟΚ έχασε ακόμα περισσότερο έδαφος. Παράλληλα σημειώθηκαν ανατροπές σε ό,τι αφορά τη διεκδίκηση της 5ης θέσης, όπως και στη μάχη για την παραμονή στην κατηγορία.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ ήταν καταιγιστική και νίκησε 3-0 τον ΠΑΟΚ (Κεντζιόρα 36' αυτογκόλ, Κοϊτά 73', Πινέδα 80'), σε μία από τις καλύτερες φετινές της εμφανίσεις, καθώς έχασε ευκαιρίες για ακόμα μεγαλύτερο σκορ. Αντίθετα ο «Δικέφαλος του Βορρά», «λαβωμένος» από τις σημαντικές του απουσίες, δεν είχε ρυθμό και δεν μπόρεσε να απειλήσει ουσιαστικά, με μόνη εξαίρεση το δοκάρι του Καμαρά προς το φινάλε.

Το - όπως φαίνεται - τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στο ιστορικό γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» το πήρε ο Ολυμπιακός, νικώντας 2-0 τον Παναθηναϊκό (Ζ. Μαρτίνς 35', Ροντινέι 45'+1). Οι «ερυθρόλευκοι» αξιοποίησαν τα λάθη των γηπεδούχων και έτσι έβγαλαν αντίδραση για την ήττα από την ΑΕΚ, διατηρώντας ελπίδες τίτλου. Οσο για τους «πράσινους», στο πρώτο ημίχρονο είχαν κάποιες αξιόλογες στιγμές αλλά στην επανάληψη δεν μπόρεσαν να αντιδράσουν.

Νέα δεδομένα διαμορφώθηκαν στα πλέι οφ 5-8, με τον ΟΦΗ να νικά 2-0 τον Λεβαδειακό (Κωστούλας 38', Νους 75') και να μειώνει κι άλλο τη μεταξύ τους βαθμολογική απόσταση. Δυνατά στο κυνήγι της 5ης θέσης μπήκε και ο Αρης, επικρατώντας 3-2 του Βόλου (Χόνγκλα 17', Ράτσιτς 48', Καντεγουέρε 76' - Γκονζάλεθ 41', Κάργας 46') σε ένα ματς με αρκετή ένταση.

Στα πλέι άουτ, βάσεις για την παραμονή του έβαλε για τα καλά πλέον ο Πανσερραϊκός με την πολύτιμη νίκη του στο Αγρίνιο, 3-2 επί του Παναιτωλικού (Τεσέιρο 37', 48', Ριέρα 25' - Μπουχαλάκης 9', Αγκίρε 90'+1). Αλλα αποτελέσματα: Κηφισιά - Αστέρας Τρίπολης 0-0, Ατρόμητος - ΑΕΛ 3-2 (Μανσούρ 23', Μπάκου 17', 44' - Αποστολάκης 51', Τούπτα 80').

Οι βαθμολογίες

Πλέι οφ 1-4: ΑΕΚ 66, Ολυμπιακός 61, ΠΑΟΚ 58, Παναθηναϊκός 50.

Πλέι οφ 5-8: Λεβαδειακός 22, ΟΦΗ 20, Αρης 19, Βόλος 17.

Πλέι άουτ: Ατρόμητος 34, Παναιτωλικός 30, Κηφισιά 29, Πανσερραϊκός 24, ΑΕΛ 23, Αστέρας Τρίπολης 22.