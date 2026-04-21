ΧΑΝΤΜΠΟΛ

Πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ

Προβάδισμα πρόκρισης στους τελικούς της Premier χάντμπολ ανδρών πήρε η ΑΕΚ, μετά τη νίκη της με 37-31 επί του ΠΑΟΚ στο ΟΑΚΑ (αίθουσα «Γ. Κασσιμάτης») στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα για την ημιτελική φάση. Η Ενωση έκανε το 1-0 στη σειρά και θέλει άλλη μια νίκη, την οποία θα διεκδικήσει στο δεύτερο ματς στη Θεσσαλονίκη. Εφόσον επικρατήσει ο ΠΑΟΚ η πρόκριση θα κριθεί σε τρίτο ματς, στην έδρα της ΑΕΚ.

Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών ο Ολυμπιακός, που προηγείται 1-0, δοκιμάζεται σήμερα απέναντι στον Ιωνικό Νέας Φιλαδέλφειας στο κλειστό του Καματερού (17.00 - ΕΡΤ2 Σπορ), στο δεύτερο ματς της σειράς, με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να τελειώσουν την υπόθεση πρόκριση στους τελικούς.