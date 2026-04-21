Τρίτη 21 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
EUROLEAGUE
Nα ξεμπερδεύει γρήγορα

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για τα πλέι ιν

Εχοντας μπει στην περιπέτεια των πλέι ιν της φετινής Euroleague, ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχύτερα με τη διαδικασία, απόψε στο ΟΑΚΑ, όπου φιλοξενεί τη Μονακό (21.00 - Novasports Prime) στον αγώνα των θέσεων 7-8. Με νίκη οι «πράσινοι» θα είναι οριστικά 7οι και θα προκριθούν στα πλέι οφ. Σε περίπτωση ήττας θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία για την οκτάδα, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του αγώνα 9-10, Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, που γίνεται επίσης απόψε (21.45 - Novasports 4).

Κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, που μαστίζεται από σοβαρά εξωαγωνιστικά προβλήματα, ο Παναθηναϊκός καλείται να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως φαβορί της αναμέτρησης. Πάντως ο τεχνικός του, Εργκίν Αταμάν, ζήτησε τη μέγιστη προσοχή και διευκρίνισε ότι η ομάδα δεν σκέφτεται ούτε το Φάιναλ 4 ούτε την οκτάδα, μόνο τον αποψινό αγώνα.

Με εξαίρεση τον τραυματία Σαμοντούροβ δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν να έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.

    

Κορυφή σελίδας
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Διαβάστε σήμερα...
Παράσταση τίτλου από την ΑΕΚ
 Πήρε προβάδισμα η ΑΕΚ
 Εκανε το πρώτο βήμα ο ΠΑΟ
 Υποβιβάστηκαν Αιγάλεω και Καβάλα
 Διατηρήθηκαν οι λεπτές ισορροπίες
Μια αιωνιότητα σε ασπρόμαυρο φόντο
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ