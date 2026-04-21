EUROLEAGUE

Nα ξεμπερδεύει γρήγορα

Εχοντας μπει στην περιπέτεια των πλέι ιν της φετινής Euroleague, ο Παναθηναϊκός θέλει να ξεμπερδεύει μια ώρα αρχύτερα με τη διαδικασία, απόψε στο ΟΑΚΑ, όπου φιλοξενεί τη Μονακό (21.00 - Novasports Prime) στον αγώνα των θέσεων 7-8. Με νίκη οι «πράσινοι» θα είναι οριστικά 7οι και θα προκριθούν στα πλέι οφ. Σε περίπτωση ήττας θα έχουν και δεύτερη ευκαιρία για την οκτάδα, αντιμετωπίζοντας τον νικητή του αγώνα 9-10, Μπαρτσελόνα - Ερυθρός Αστέρας, που γίνεται επίσης απόψε (21.45 - Novasports 4).

Κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, που μαστίζεται από σοβαρά εξωαγωνιστικά προβλήματα, ο Παναθηναϊκός καλείται να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως φαβορί της αναμέτρησης. Πάντως ο τεχνικός του, Εργκίν Αταμάν, ζήτησε τη μέγιστη προσοχή και διευκρίνισε ότι η ομάδα δεν σκέφτεται ούτε το Φάιναλ 4 ούτε την οκτάδα, μόνο τον αποψινό αγώνα.

Με εξαίρεση τον τραυματία Σαμοντούροβ δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν να έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.