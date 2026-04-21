Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μονακό για τα πλέι ιν
Κόντρα στην ομάδα του Πριγκιπάτου, που μαστίζεται από σοβαρά εξωαγωνιστικά προβλήματα, ο Παναθηναϊκός καλείται να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως φαβορί της αναμέτρησης. Πάντως ο τεχνικός του, Εργκίν Αταμάν, ζήτησε τη μέγιστη προσοχή και διευκρίνισε ότι η ομάδα δεν σκέφτεται ούτε το Φάιναλ 4 ούτε την οκτάδα, μόνο τον αποψινό αγώνα.
Με εξαίρεση τον τραυματία Σαμοντούροβ δεν υπάρχουν άλλες απουσίες στον Παναθηναϊκό, με τον Αταμάν να έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του.