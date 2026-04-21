Το ρευστό σκηνικό στις κόντρες για το καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα, αλλά και σε εκείνες για μια θέση στα πλέι οφ και για την παραμονή στην κατηγορία, διατήρησε η 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Βasket League.
ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εξακολουθούν να μάχονται για την 3η θέση, συνεχίζοντας με νίκες επί του Πανιωνίου (71-57) και του Ηρακλή (76-72) αντίστοιχα. Στη διεκδίκηση μιας θέσης στα πλέι οφ, η Μύκονος έφτασε σε ιστορική επιτυχία, νικώντας 92-88 το Περιστέρι και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην οκτάδα. Οσο για τη μάχη της σωτηρίας, η Καρδίτσα εξασφάλισε την παραμονή της χάρη στη νίκη της με 95-79 επί του Προμηθέα Πάτρας, ενώ ελπίδες διατήρησε και το Μαρούσι, επικρατώντας 108-93 του Κολοσσού Ρόδου. Τέλος, ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του, νικώντας 92-81 τον Αρη.