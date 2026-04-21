Διατηρήθηκαν οι λεπτές ισορροπίες

Το ρευστό σκηνικό στις κόντρες για το καλύτερο πλασάρισμα στην πρώτη τετράδα, αλλά και σε εκείνες για μια θέση στα πλέι οφ και για την παραμονή στην κατηγορία, διατήρησε η 25η και προτελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Βasket League.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ εξακολουθούν να μάχονται για την 3η θέση, συνεχίζοντας με νίκες επί του Πανιωνίου (71-57) και του Ηρακλή (76-72) αντίστοιχα. Στη διεκδίκηση μιας θέσης στα πλέι οφ, η Μύκονος έφτασε σε ιστορική επιτυχία, νικώντας 92-88 το Περιστέρι και εξασφαλίζοντας την παρουσία της στην οκτάδα. Οσο για τη μάχη της σωτηρίας, η Καρδίτσα εξασφάλισε την παραμονή της χάρη στη νίκη της με 95-79 επί του Προμηθέα Πάτρας, ενώ ελπίδες διατήρησε και το Μαρούσι, επικρατώντας 108-93 του Κολοσσού Ρόδου. Τέλος, ο Ολυμπιακός συνέχισε την αήττητη πορεία του, νικώντας 92-81 τον Αρη.