Νομιμοποιήσεις της νοθείας από την πλειοψηφία

Η χθεσινή μέρα του Συνεδρίου ολοκληρώθηκε με τη νομιμοποίηση των αντιπροσώπων.

Η πλειοψηφία των άλλων δυνάμεων, πλην των εκλεγμένων με τη ΔΑΣ, πήρε την ευθύνη να «νομιμοποιήσει» αντιπροσώπους που είναι ηλίου φαεινότερο ότι είναι αποτελέσματα νοθείας. Μιλάμε για Εργατικά Κέντρα που ενώ είναι «φαντάσματα», δεν οργανώνουν κανέναν αγώνα και είναι άφαντα στην περιοχή τους, εμφανίζουν μια τεράστια εκπροσώπηση, με χιλιάδες ψηφίσαντες, σημειώνοντας ...παγκόσμια ρεκόρ συνδικαλιστικής πυκνότητας.

Ο Γιάννης Τασιούλας εκ μέρους της ΔΑΣ παρουσίασε τις περιπτώσεις αυτές, όπως το ΕΚ Χαλκιδικής, που παρουσίασε αύξηση ψηφισάντων κατά 527%, ή το Εργατικό Κέντρο Φθιώτιδας, που εμφάνισε 6.662 ψηφίσαντες αν και ήταν μονίμως απόν από τον πολύχρονο αγώνα των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ!

Αναφέρθηκε ακόμα μεταξύ άλλων στο ΕΚ Ρόδου, για το οποίο επεσήμανε ότι σωματείο - μέλος του, αυτό των ξενοδοχοϋπαλλήλων, εμφάνισε αύξηση ψηφισάντων κατά 113%. Ομως το μόνο που θυμόμαστε από τη δράση του - συνέχισε - είναι ο σερβιτόρος που σέρβιρε μπαίνοντας στη θάλασσα και το ΕΚ δεν έκανε καμία παρέμβαση, αλλά και η αποθέωση που γνώρισε από την υπουργό Εργασίας για την κατάπτυστη ΣΣΕ που υπέγραψε με τους ξενοδόχους.

Επίσης η πλειοψηφία «νομιμοποίησε» και μια σειρά άλλες περιπτώσεις, όπως η «Ομοσπονδία Θυρωρών», που έχει δύο σωματεία - μέλη και το ένα από αυτά έχει εγγεγραμμένους 512 θυρωρούς εν έτει 2026!

Ο Γ. Τασιούλας σχολίασε την κατάσταση αυτή στην τοποθέτησή του λέγοντας χαρακτηριστικά: «Τα στέρφα δεν γεννάνε»...