ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2026

Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση!

Στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας, την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη

Σε θέσεις μάχης βρίσκονται τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα, προετοιμάζοντας με μια πολύμορφη δράση τη φετινή απεργιακή Εργατική Πρωτομαγιά. Παίρνοντας τη σκυτάλη από τις κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος και απαιτώντας καμία θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους, για να μην πληρώσει ο λαός τα σπασμένα της εμπλοκής και της στροφής στην πολεμική οικονομία, η Πρωτομαγιά γίνεται σταθμός κλιμάκωσης της πάλης.

«Στον δρόμο της ανατροπής ενάντια στον πόλεμο και την εκμετάλλευση» είναι το σάλπισμα των σωματείων, που ξεδιπλώνουν τη δράση τους στα 140 χρόνια από την κορυφαία στιγμή για την εργατική τάξη, τη μάχη που δόθηκε στο Σικάγο για το 8ωρο. Με το «κόκκινο νήμα» των ηρωικών αγώνων να περνά μάλιστα από το Σικάγο στην Καισαριανή, και με τα συγκλονιστικά ντοκουμέντα των 200 εκτελεσμένων κομμουνιστών της 1ης Μάη του 1944 να εμπνέουν τους σύγχρονους αγώνες, ο φετινός εορτασμός σε συνθήκες που ο κόσμος φλέγεται από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο αποκτά ξεχωριστό χαρακτήρα.

Στο πλαίσιο αυτό, τα σωματεία οργανώνουν την απεργιακή μάχη με συσκέψεις, εκδηλώσεις, περιοδείες και άλλες πρωτοβουλίες. Κυκλοφορούν τις αφίσες τους, αναρτούν τα πανό τους, δίνοντας ταυτόχρονα συνέχεια στην οργάνωση της πάλης σε κάθε χώρο δουλειάς για ΣΣΕ με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων, για να σπάει στην πράξη το δόγμα «τα κεφάλια μέσα» που βάζει σε εφαρμογή η εργοδοσία με τις πλάτες της κυβέρνησης και των άλλων αστικών κομμάτων.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στο Σύνταγμα και στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Στον Πειραιά επίσης στις 10.30 π.μ., στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, ενώ θα πραγματοποιηθεί και πορεία με κατάθεση στεφάνων στο Πασαλιμάνι, στο Μνημείο των Πεσόντων Εργατών τον Αύγουστο του 1923.

Συσκέψεις και συνελεύσεις

Μπροστά στην Πρωτομαγιά οργανώνονται μεταξύ άλλων οι εξής συσκέψεις σωματείων:

- Το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας καλεί σε σύσκεψη σωματείων, συλλόγων και μαζικών φορέων την Τρίτη 21 Απρίλη, στις 8 μ.μ. στο δημαρχείο Μαντουδίου.

- Στον Εβρο, τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων - Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών, Τουριστικών Επαγγελμάτων και το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ ν. Εβρου καλούν σε σύσκεψη την Τετάρτη 22 Απρίλη, στις 7.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

- Στην Πτολεμαΐδα, το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζομένων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) και το Συνδικάτο Εμποροϋπαλλήλων Εορδαίας (ΣΕΥΠΕ) καλούν σε σύσκεψη την Τετάρτη 22 Απρίλη, στις 6 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο.

- Το Συνδικάτο Μετάλλου Βοιωτίας καλεί στη Γενική του Συνέλευση σήμερα Σάββατο στη Χαλκίδα, στις 10 π.μ. στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

- Ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας καλεί στη Γενική του Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του.

Περιοδείες από τα συνδικάτα στην Πάτρα

Στη μάχη για την επιτυχία της απεργίας ρίχνονται τα σωματεία της Πάτρας, οργανώνοντας περιοδείες σε χώρους δουλειάς ως εξής:

Τη Δευτέρα 20 Απρίλη: Αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου στη φαρμακοβιομηχανία ΒΙΑΝΕΞ στις 11.30 π.μ. Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού σε ξενοδοχεία στο Ρίο και στην Εστία του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Συνδικάτο Εμπορίου - Υπηρεσιών σε εμπορικά καταστήματα του κέντρου της Πάτρας.

Την Τρίτη 21 Απρίλη: Το Συνδικάτο Εμπορίου - Υπηρεσιών στις αποθήκες των «Lidl» στη ΒΙΠΕ Πάτρας.

Την Τετάρτη 22 Απρίλη: Το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αχαΐας σε καταστήματα του κέντρου της Πάτρας.

Από Τετάρτη 22 μέχρι Παρασκευή 24 Απρίλη το Συνδικάτο Τροφίμων και Ποτών Δυτικής Αχαΐας - Βόρειας Ηλείας θα περιοδεύσει σε Μανωλάδα και Λάππα. Επίσης, τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απρίλη σε συσκευαστήρια σε Δυτική Αχαΐα, Λάππα και Βουπράσιο.

Πολύμορφη δραστηριότητα

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας την Κυριακή 19 Απρίλη θα προβάλει την ταινία «Ludlow, οι Ελληνες στους πολέμους του Ανθρακα», του Λεωνίδα Βαρδαρού, στις 7 μ.μ. στα γραφεία του Στεκιού Νεολαίας.

Μπροστά στην απεργία ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας οργανώνει επίσκεψη - ξενάγηση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής την Κυριακή 19 Απρίλη, με συνάντηση στις 12 μ. έξω από το Μουσείο ΕΑΜικής Εθνικής Αντίστασης. Επιπλέον, καλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 11 π.μ. στα γραφεία του Συλλόγου.

Το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Τετάρτη 29 Απρίλη με τίτλο «Σικάγο 1886 - Καισαριανή 1944 - Πρωτομαγιά 2026: Ενα κόκκινο νήμα συνδέει τους αγώνες του λαού μας, για να νικήσουμε το σύστημα της εκμετάλλευσης και να ζήσουμε όπως μας αξίζει».

- Το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» οργανώνει διήμερο εκδηλώσεων το Σάββατο 25 και την Κυριακή 26 Απρίλη στη Νάουσα, με αφορμή τα 80 χρόνια από τη δολοφονία του πρώτου προέδρου του ΕΚ Νάουσας, Γιώργου Βουτυρά, στις 17 Απρίλη 1946, από Χίτη παρακρατικό, άνθρωπο του βιομηχάνου Λαναρά. Το Σάββατο 25 Απρίλη στις 6 μ.μ. θα πραγματοποιήσει εκδήλωση στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου στη Νάουσα. Την Κυριακή 26 Απρίλη στις 10 π.μ. θα πραγματοποιήσει ιστορικό περίπατο στις βιομηχανίες κλωστοϋφαντουργίας της Νάουσας, και στη συνέχεια ξενάγηση στο Μουσείο Βιομηχανικής Κληρονομιάς.