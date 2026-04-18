ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΑΘΗΝΑΣ - ΠΕΙΡΑΙΑ

Την Κυριακή 3 Μάη ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή

Για 3η συνεχή χρονιά οργανώνεται φέτος, την Κυριακή 3 Μάη, από τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας και Πειραιά ο εργατικός - λαϊκός αγώνας δρόμου Χαϊδάρι - Καισαριανή, στα βήματα των 200 κομμουνιστών που εκτελέστηκαν από τους ναζί την Πρωτομαγιά του 1944.

«Κρατάμε ζωντανή τη θυσία τους βαδίζοντας στα βήματα της Ιστορίας», είναι το σύνθημα της φετινής διοργάνωσης, αναδεικνύοντας το μεγαλείο του αγώνα της εργατικής τάξης, την αλύγιστη στάση των πρωτοπόρων αγωνιστών - κομμουνιστών απέναντι στο εκτελεστικό απόσπασμα.

Από το Μπλοκ 15 η εκκίνηση

Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 7.30 π.μ. - 8 π.μ. από το Στρατόπεδο Χαϊδαρίου «Καραϊσκάκη Α» - Μπλοκ 15, με τερματισμό το Σκοπευτήριο της Καισαριανής, ακολουθώντας τη διαδρομή που ακολουθούσαν και οι μελλοθάνατοι για να μεταφερθούν με τα καμιόνια από το Χαϊδάρι στο Θυσιαστήριο της Λευτεριάς.

Η διαδρομή καλύπτει μια απόσταση 14,1 χλμ. Θα υπάρχουν τρεις σταθμοί υδροληψίας και ιατρική κάλυψη με γιατρό και ασθενοφόρο καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η συμμετοχή στον αγώνα είναι δωρεάν και θα υπάρξει ηλεκτρονική χρονομέτρηση. Ως εκ τούτου, οι δηλώσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέχρι την Τετάρτη 30 Απρίλη, με ευθύνη του κάθε αγωνιζόμενου, στο link: https://forms.gle/f6Bz9MrTbpZpDFpZA.

Βραβεύσεις: Θα απονεμηθούν έπαθλα στους τρεις πρώτους άνδρες και στις τρεις πρώτες γυναίκες της γενικής κατάταξης. Επίσης, σε όλους τους τερματίσαντες θα δοθούν αναμνηστικά μετάλλια, με προβλεπόμενη ώρα βραβεύσεων 11 π.μ.

Στις 26 Απρίλη στα Γιάννενα

Τον 3ο Αγώνα Δρόμου οργανώνει την Κυριακή 26 Απρίλη, στις 10 π.μ., με αφετηρία την πλατεία Μαβίλη, και το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων, καλώντας εργαζόμενους, λαό και φορείς της πόλης να δώσουν μαζικά το «παρών».

Με σύνθημα «Από το Σικάγο και την Καισαριανή, τη φλόγα του αγώνα κρατάμε ζωντανή», το Εργατικό Κέντρο συνδέει την πρωτοβουλία του με το πραγματικό περιεχόμενο της Εργατικής Πρωτομαγιάς, αναδεικνύοντας ότι ο αγώνας της εργατικής τάξης δεν είναι υπόθεση επετείου, αλλά ζωντανή συνέχεια απέναντι στη βαρβαρότητα που γεννά η πολιτική του κέρδους.

Στο κάλεσμά του σημειώνει ότι ο αγώνας δρόμου έχει τον δικό του συμβολισμό, κόντρα στο ατελείωτο «τρέξιμο» της επιβίωσης που επιβάλλεται στους εργαζόμενους για να μεγαλώνουν τα κέρδη των εργοδοτών. Απέναντι σε αυτήν την πραγματικότητα, προτάσσει τον συλλογικό, οργανωμένο αγώνα, που «θέλει αντοχή, διάρκεια και συλλογικότητα», μέχρι τη νίκη.

Ξεχωριστή θέση στο κάλεσμα καταλαμβάνει η ιστορική σύνδεση της Πρωτομαγιάς με το Σικάγο του 1886 και την Καισαριανή του 1944. Το Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων θυμίζει ότι η φλόγα που άναψε στους μεγάλους σταθμούς της ταξικής πάλης φτάνει μέχρι το σήμερα, φωτίζοντας τους σύγχρονους αγώνες ενάντια στις νέες θυσίες που ζητούν από τον λαό για τα κέρδη και τους πολέμους τους.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Ηπειρώτη δάσκαλο από τα Πράμαντα, Κώστα Τσίρκα, έναν από τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής, με το λιτό του σημείωμα: «Πρωτομαγιά. Γεια σας όλοι. Πάμε στη μάχη».

Το ΕΚ Ιωαννίνων υπογραμμίζει ότι η πρωτοβουλία απευθύνεται όχι μόνο σε αθλητές, αλλά σε κάθε εργαζόμενο, γονιό και μαθητή που ασφυκτιά από την αδικία. «Τρέχοντας ή βαδίζοντας, δίνουμε όλοι το "παρών"», τονίζει, καλώντας σε πλατιά συμμετοχή. Η συμμετοχή είναι δωρεάν.