Συστάσεις για ψυχραιμία και μέτρα «σταγόνα στον ωκεανό»

Κάτω από την πίεση που ασκούν οι κινητοποιήσεις των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και του λαού της Λέσβου, η κυβέρνηση υποχρεώθηκε την Παρασκευή να πραγματοποιήσει σύσκεψη με εκπροσώπους των εμπλεκόμενων φορέων και να ακούσει τα δίκαια αιτήματά τους.

Αυτά μεταφέρθηκαν από εκπροσώπους της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, υπό τον αρμόδιο υπουργό, ενώ την ίδια στιγμή έξω από το υπουργείο γινόταν συγκέντρωση συμπαράστασης έπειτα από κάλεσμα της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής.

Στη σύσκεψη συμμετείχε και η βουλευτής Λέσβου του ΚΚΕ Μαρία Κομνηνάκα, στηρίζοντας τις δίκαιες διεκδικήσεις των κτηνοτρόφων, όπως μεταφέρθηκαν και από την Ομοσπονδία, που απαίτησε συγκεκριμένες απαντήσεις.

Το πλαίσιο όπου κινείται η κυβέρνηση είναι δεδομένο, είναι αυτό της ΕΕ και της ΚΑΠ, γι' αυτό από τη μια συνέστησε ξανά ...ψυχραιμία και από την άλλη κατόπιν εορτής ενημέρωσε ότι σχεδιάζει τη μετακίνηση 10 κτηνιάτρων του ΕΛΓΟ - «Δήμητρα» στο νησί. Επίσης, όπως ανακοινώθηκε προετοιμάζει ένα ασαφές σχέδιο για τη «μερική άρση της απαγόρευσης διακίνησης των ώριμων τυριών από τη Λέσβο, υπό αυστηρές προϋποθέσεις και προδιαγραφές μέτρων βιοασφάλειας».

Επιπλέον, κάτω από την πίεση που ασκεί ο αγώνας των κτηνοτρόφων του νησιού δεσμεύτηκε - έναν μήνα μετά - για αποζημιώσεις στους βιοπαλαιστές που θανατώθηκαν τα ζώα τους και σε αυτούς που έχουν υποστεί τεράστια απώλεια στο εισόδημά τους, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί σαφές χρονοδιάγραμμα για το πότε θα δοθούν αυτές.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξερχόμενος από τη σύσκεψη ο Στρατής Κόμβος, γραμματέας της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου, σε δηλώσεις του τόνισε ότι «δεν μας ικανοποιούν απόλυτα οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης, που βέβαια έρχονται κάτω από την πίεση του αγροτικού κινήματος στο νησί, αλλά δεν είμαστε καθόλου εφησυχασμένοι ότι ακόμα κι αυτές θα ικανοποιηθούν. Κι αυτό γιατί η κυβέρνηση δεν πήρε κανένα μέτρο πρόληψης για να μην έρθει η ζωονόσος, αφού τη θεωρεί "κόστος", και γιατί δεν έχει κανένα σχέδιο αντιμετώπισης, αφού έχει αφήσει το νησί με οκτώ κτηνοτρόφους».

Ξεκαθάρισε ότι παρά τα ψίχουλα για τα οποία δεσμεύτηκε η κυβέρνηση, «εμείς θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας, θα είμαστε στον δρόμο και έτοιμοι να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας, γιατί η αγανάκτηση ξεχειλίζει στο νησί και γι' αυτό ευθύνεται η ίδια η κυβέρνηση και η πολιτική της».