Είμαστε αντιμέτωποι με τον αφανισμό αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας!

Για την ασφυκτική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι χιλιάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφοι της Λέσβου μιλάει στον «Ριζοσπάστη» οαγροτοκτηνοτρόφος, μέλος του ΔΣ τηςκαι πρόεδρος του

«Μιλάμε για πολύ μεγάλη απώλεια εισοδήματος», επισημαίνει χαρακτηριστικά και προσθέτει: «Είναι ζήτημα επιβίωσης, είμαστε αντιμέτωποι με τον αφανισμό πλέον. Σκεφτείτε πως περίπου 70.000 αμνοερίφια δεν σφάχτηκαν για δοθούν για το Πάσχα. Χιλιάδες οικογένειες κάνανε "μαύρες" γιορτές και ακόμη δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα, πώς θα συνεχίσουν».

Μιλώντας για το καθολικό lockdown που έχει επιβάλει η κυβέρνηση στην κτηνοτροφική δραστηριότητα του νησιού, τονίζει ότι «λόγω της νησιωτικότητας της Λέσβου, θέλουν να απομονωθεί εδώ η νόσος. Ομως είναι αντιεπιστημονικό να επιβάλλεται αυτό το μέτρο ειδικά στα τυριά μας και σε αυτά που είχαν παραχθεί καιρό πριν, αφού έχουν παραχθεί και επεξεργαστεί με τέτοιο τρόπο που δεν επιβιώνει, ούτε μεταδίδεται η νόσος. Εχουν κλείσει όλα τα παραληπτήρια γάλακτος στο νησί, δεν έχουμε τι να κάνουμε το γάλα από τα ζώα και κανείς δεν παίρνει την ευθύνη γι' αυτό. Μιλάμε για πάνω από 500 τόνους γάλακτος, και η ταφή του ή η απόρριψή του στο έδαφος θα προκαλέσει σοβαρή περιβαλλοντική επιβάρυνση. Το ίδιο γίνεται και με τα σφαγεία που είχαν κλείσει νωρίτερα. Είναι πολλοί οι κλάδοι που επηρεάζονται από το επάγγελμά μας, η κατάσταση είναι εκρηκτική σε όλο το νησί».

Παράλληλα κάνει λόγο για «κοροϊδία σε βάρος μας», καθώς όπως εξηγεί «σαν να μην φτάνανε όλα αυτά, μπαίνουμε κι άλλο "μέσα" αφού συνεχίζουμε να πληρώνουμε το κόστος παραγωγής που έχει εκτιναχτεί. Συνεχίζουμε να βάζουμε καύσιμο στα μηχανήματά μας, να αγοράζουμε πανάκριβα τις ζωοτροφές από τους εμπόρους κ.λπ. Την ίδια ώρα δεν έχουμε πληρωθεί τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, φορτωνόμαστε ξανά τις συνέπειες από τα δικά τους σκάνδαλα». «Αυτή είναι η εξυγίανση που θα γινόταν στον Οργανισμό», σχολιάζει καυστικά.

Ο Στ. Μαντατής αναφέρεται και στη δράση του οργανωμένου αγροτικού κινήματος στο νησί, σημειώνοντας πως «εμείς μέσα από την Ομοσπονδία μας εδώ και τέσσερις μήνες, μέσα και από τα μπλόκα, προειδοποιούσαμε ότι θα φτάσει η νόσος στο νησί, ζητούσαμε μέτρα και αυστηρούς ελέγχους στις πύλες εισόδου. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, και φτάσαμε εδώ. Είναι αδύνατο να αναχαιτιστεί η νόσος όταν η Κτηνιατρική Υπηρεσία απασχολεί 8 κτηνιάτρους! Χρειάζεται προσωπικό! Με ευθύνες των κυβερνήσεων έχει επίσης κλείσει το Κτηνιατρικό Εργαστήριο στο νησί».

Καταλήγοντας θυμίζει ότι «έχουμε αποκλείσει τα λιμάνια του νησιού με τη μαζική μας συμμετοχή μερόνυχτα στις κινητοποιήσεις», και ξεκαθαρίζει: «Οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι να εξασφαλιστεί η επιβίωσή μας, δηλαδή η κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά μας εδώ και τώρα».