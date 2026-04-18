Δεν απαιτούμε «ελεημοσύνη», αλλά το δικαίωμα να μείνουμε στο νησί και να παράγουμε

Από την πρώτη μέρα «στο πόδι» οι βιοπαλαιστές, στο πλευρό τους το εργατικό κίνημα, κλιμάκωση με τον αποκλεισμό του λιμανιού

Από την πρώτη μέρα που εμφανίστηκαν τα κρούσματα του αφθώδους πυρετού σήμανε συναγερμός στους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, με την Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου να παίρνει απανωτές αγωνιστικές πρωτοβουλίες διεκδίκησης για μέτρα ουσιαστικής προστασίας.

Συλλαλητήρια στη Μυτιλήνη, διαμαρτυρίες στις συσκέψεις που πραγματοποιούσε η κυβέρνηση, συμβολικοί αποκλεισμοί σε κρατικές υπηρεσίες, όπως στη ΓΓ Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, παρεμβάσεις στο Περιφερειακό Συμβούλιο και μια σειρά ακόμα μορφές είναι στην «ημερήσια διάταξη» εδώ και έναν μήνα.

Κινητοποιήσεις που κλιμακώθηκαν αποφασιστικά από την περασμένη Τρίτη, με τον αποκλεισμό του λιμανιού, μπλοκάροντας τη διέλευση φορτηγών.

Στο πλευρό τους συνδικάτα και φορείς, ξεσηκωμός σε όλο το νησί!

Στο πλευρό των κτηνοτρόφων είναι όλο αυτόν τον καιρό τα εργατικά σωματεία, με το Παλλεσβιακό Εργατικό Κέντρο να έχει πραγματοποιήσει και δύο φορές στάσεις εργασίας, από κοινού με το ΝΤ της ΑΔΕΔΥ στο νησί.

Με «λουκέτο παντού» απάντησε μάλιστα σύσσωμος ο λαός του νησιού, οργανώνοντας τη μεγαλειώδη κινητοποίηση την περασμένη Πέμπτη με τη συγκέντρωση στην Περιφέρεια και τη διαδήλωση μέχρι το αποκλεισμένο λιμάνι και τη ΓΓ Αιγαίου, ενώ ο αποκλεισμός συνεχίζεται. Κλειστά καταστήματα και υπηρεσίες, στους δρόμους η νεολαία με τα λαϊκά νοικοκυριά, απαιτώντας όχι «ελεημοσύνη», αλλά το δικαίωμα «να παραμείνουμε στον τόπο μας και να συνεχίσουμε να παράγουμε», όπως σημειώνει και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λέσβου.





Δίκαιες και ζωτικές διεκδικήσεις: Να πάψει η δέσμευση προϊόντων

Τον δίκαιο αγώνα με τον αποκλεισμό του λιμανιού στηρίζουν και τα ναυτεργατικά σωματείακαι

Οι δίκαιες διεκδικήσεις που προβάλλει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων, και κατατέθηκαν και με τη μορφή υπομνήματος προς την κυβέρνηση, ξεκινούν από το βασικό:

Να πάψει η δέσμευση προϊόντων που παρήχθησαν σε προγενέστερο της εμφάνισης της νόσου χρόνο, και έχουν ήδη υποστεί τη διαδικασία ωρίμανσης που εγγυάται την ασφάλειά τους.

Επίσης, να οργανωθεί άμεσα η ασφαλής θερμική επεξεργασία και μεταποίηση του γάλακτος εντός των ζωνών καραντίνας, ώστε να σταματήσει τώρα το έγκλημα της απόρριψης του προϊόντος στις χωματερές. Ελεύθερα να μεταφέρονται και να διακινούνται τα προϊόντα εκτός των ζωνών και εκτός του νησιού, με την αυστηρή τήρηση όλων των απαραίτητων μέτρων βιοασφάλειας (απολύμανση οχημάτων, ειδικά πρωτόκολλα φόρτωσης κ.λπ.) και υπό τη συνεχή επιστημονική παρακολούθηση των κρατικών κτηνιατρικών υπηρεσιών. Να οργανωθούν κρατικοί σταθμοί ελέγχου και απολύμανσης σε κάθε πύλη εισόδου και εξόδου του νησιού, αντί του «σφραγίσματος» των συνόρων της Λέσβου με την υπόλοιπη χώρα.

Σε σχέση με τη στήριξη του εισοδήματος, διεκδικούν να δίνονται αποζημιώσεις απευθείας στον παραγωγό, αφού όπως επισημαίνεται, η τροπολογία και η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ) της κυβέρνησης για αποζημιώσεις που θα καταβάλλονται στις επιχειρήσεις παραγωγής τυριού (τυροκομεία), με την «υπόσχεση» ότι αυτές θα εξοφλήσουν τους κτηνοτρόφους, είναι απαράδεκτες. Οπως αναφέρει η Ομοσπονδία, «ο βιοπαλαιστής κτηνοτρόφος, που αυτήν τη στιγμή δεν έχει ρευστότητα ούτε για να αγοράσει ψωμί, δεν μπορεί να περιμένει πότε και αν ο τυροκόμος θα επιλέξει να του δώσει τα χρήματα που του αναλογούν. Τα τυροκομεία που πλήττονται το κράτος οφείλει να τα στηρίξει με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία».





Γι' αυτό και λένε όχι σε αποζημιώσεις «μέσω μεσαζόντων», αλλά η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για γάλα και κρέας να καταβάλλεται απευθείας στον τραπεζικό λογαριασμό του κτηνοτρόφου, με βάση τα τιμολόγια της περσινής περιόδου ή τις παραδόσεις που έχουν ήδη καταγραφεί. Επίσης: Πλήρης αποζημίωση στο 100% της αξίας του ζωικού κεφαλαίου που θανατώθηκε, χωρίς αστερίσκους και γραφειοκρατικές καθυστερήσεις. Κάλυψη της απώλειας εισοδήματος και για τα σφάγια της περιόδου του Πάσχα, υπολογισμένη με τις τρέχουσες τιμές της υπόλοιπης επικράτειας, καθώς η απώλεια του τζίρου αυτών των ημερών ισοδυναμεί με οικονομική καταστροφή για όλο το έτος.

Αμεση επιδότηση 100% για τις ζωοτροφές για όσο διάστημα διαρκεί ο περιορισμός των μετακινήσεων των κοπαδιών. Ακατάσχετο των αποζημιώσεων και πλήρες «πάγωμα» οφειλών σε τράπεζες, εφορία και ΕΦΚΑ, με κάλυψη των εισφορών για ΕΦΚΑ και ΕΛΓΑ από το κράτος.

Σημειώνοντας ακόμα ότι η διακοπή της γαλακτοπαραγωγής δεν είναι επιλογή των παραγωγών αλλά άμεση συνέπεια της κρατικής διαχείρισης, και ως εκ τούτου η απώλεια εισοδήματος πρέπει να καλυφθεί στο ακέραιο, η Ομοσπονδία απαιτεί αποζημίωση για το διαφυγόν εισόδημα από το γάλα που χάνεται.

Σε σχέση με τις κτηνιατρικές υπηρεσίες, η Ομοσπονδία απαιτεί την άμεση στελέχωσή τους και όχι «εμβαλωματικές λύσεις». Σχολιάζοντας την παραδοχή ότι σε ένα νησί με τον όγκο του ζωικού κεφαλαίου της Λέσβου υπηρετούν μόλις 9 μόνιμοι κτηνίατροι, τονίζει ότι «αποτελεί ομολογία ενοχής για όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών. Από την άλλη, η προσπάθεια αντιμετώπισης της κρίσης με "δανεικό" προσωπικό από άλλες περιοχές, με αναγκαστικές μετακινήσεις υπαλλήλων υπό την απειλή κυρώσεων, ή με την επιστράτευση ιδιωτών και στρατιωτικών κτηνιάτρων, είναι καταδικασμένη σε αποτυχία.

Οι ιδιώτες κτηνίατροι έχουν μια πελατειακή σχέση με τους παραγωγούς την οποία δεν θέλουν να διαταράξουν με τη διαδικασία των θανατώσεων, ενώ το προσωπικό του στρατού, παρά την καλή πρόθεση, στερείται εξειδικευμένη εμπειρία στην επιδημιολογική επιτήρηση τέτοιου βεληνεκούς».

Γι' αυτό και η Ομοσπονδία διεκδικεί: Μαζικές προσλήψεις μόνιμου κτηνιατρικού και βοηθητικού προσωπικού στη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Λέσβου. Δημιουργία μόνιμων δομών βιοασφάλειας και προληπτικών ελέγχων, ώστε να μην τρέχουμε κατόπιν εορτής να περιορίσουμε μια νόσο που θα μπορούσε να είχε προληφθεί στις πύλες εισόδου. Επίσης, το κόστος για τις απολυμαντικές τάφρους, τις περιφράξεις και τα μέτρα βιοασφάλειας των μονάδων να καλυφθεί στο 100% από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Παρακάτω, και απαντώντας στο πρόσχημα της «ατομικής ευθύνης» που επιστρατεύει η κυβέρνηση για τον αποκλεισμό από τις αποζημιώσεις, η Ομοσπονδία σημειώνει ότι το κράτος που ποτέ δεν στήριξε τους κτηνοτρόφους, που τους οδηγεί να σκάβουν απολυμαντικές τάφρους και να περιφράζουν μονάδες με δικά τους έξοδα, που αποδείχθηκε εξαφανισμένο από την πρόληψη και τις πύλες εισόδου, τώρα μεταφέρει και την ευθύνη της μετάδοσης στους παραγωγούς. Γι' αυτό και η Ομοσπονδία απαιτεί να αποσυρθεί άμεσα κάθε διάταξη που συνδέει την καταβολή της αποζημίωσης με την «τήρηση μέτρων» βιοασφάλειας, όσο το κράτος αρνείται να αναλάβει το 100% του κόστους και της ευθύνης για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών (τάφροι, περιφράξεις, απολυμαντικά μέσα) σε κάθε μονάδα και σε κάθε πύλη εισόδου του νησιού.





Για τοη Ομοσπονδία σημειώνει ότι η κυβέρνηση κωλυσιεργεί, γιατί οι κανονισμοί της ΕΕ και του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Υγεία των Ζώων (WOAH) θα «στιγμάτιζαν» τα προϊόντα ως προερχόμενα από εμβολιασμένη ζώνη, δυσκολεύοντας τις εξαγωγές των μεγάλων ομίλων. Στον αντίποδα, διεκδικεί να εξεταστεί άμεσα ο προστατευτικός εμβολιασμός, όπου αυτός ενδείκνυται επιστημονικά, ως μέσο διάσωσης του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύστασης των κοπαδιών με 100% κρατική χρηματοδότηση.