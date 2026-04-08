ΠΟΛΟ - WORLD CUP

Εκανε ανατροπή και βλέπει πρόκριση

Κάνοντας μία από τις σπουδαιότερες ανατροπές στην Ιστορία της, η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών επικράτησε 16-15 της Σερβίας χθες, για τη 2η αγωνιστική του ομίλου τους στον προκριματικό γύρο του World Cup που διεξάγεται στην Αλεξανδρούπολη. Ετσι η Εθνική, βγάζοντας αντίδραση μετά την ήττα στην πρεμιέρα από την Ουγγαρία, πήρε την πρώτη της νίκη στη διοργάνωση και διατηρεί ελπίδες πρόκρισης στην τελική φάση, που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία. Θυμίζουμε ότι την πρόκριση θα πάρουν οι 5 πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης.

Πλέον η Εθνική χρειάζεται μία ακόμα νίκη, στον αγώνα με την Ολλανδία (17.30) που ακολουθεί σήμερα για την 3η αγωνιστική, προκειμένου να σφραγίσει την πρόκριση στην τετράδα της διοργάνωσης και την απευθείας παρουσία της στην τελική φάση.

Στο χθεσινό ματς οι Ελληνες διεθνείς κατάφεραν να κάνουν μια σπουδαία ανατροπή στο β' μέρος, καθώς βρέθηκαν να χάνουν 11-4 στο δεύτερο οκτάλεπτο, πληρώνοντας την προβληματική αμυντική λειτουργία και τις κακές επιλογές στην επίθεση. Από εκείνο το σημείο και έπειτα η εικόνα της Εθνικής άλλαξε πλήρως, ειδικά στο τρίτο οκτάλεπτο, όπου η αισθητή αμυντική βελτίωση και οι σωστές επιλογές επιθετικά την οδήγησαν σε ένα επιμέρους 9-2, ισοφαρίζοντας σε 13-13. Σε ντέρμπι εξελίχθηκε το τελευταίο οκτάλεπτο, με τη Σερβία να προσπαθεί να αντιδράσει αλλά την Εθνική να συνεχίζει την καλή εμφάνιση στην άμυνα και να δείχνει χαρακτήρα. Καθοριστικά για την έκβαση του αγώνα αποδείχθηκαν το δύο γκολ του Αργυρόπουλου στο τελευταίο λεπτό, καθώς και η αποβολή του Γιάκσιτς για τη Σερβία χωρίς αντικατάσταση.

Τα γκολ για την Εθνική πέτυχαν: Αργυρόπουλος 6, Γαρδίκας 2, Καλογερόπουλος 2, Καστρινάκης 1, Σπάχιτς 1, Νικολαΐδης 1, Γκίλλας 1, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 1.

Για τη Σερβία σκόραραν: Μαρτίνοβιτς 4, Γιάκσιτς 4, Στανόγιεβιτς 2, Γκλάντοβιτς 2, Τρτόβιτς 1, Κρστιτς 1, Λούκιτς 1.