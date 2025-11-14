ΠΟΛΟ

«Μίλησαν» στο τέλος οι «ερυθρόλευκοι»

Σε ένα συγκλονιστικό ματς, που κρίθηκε με γκολ του εκπληκτικού Ζάλανκι στα 50'' από το φινάλε, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με σκορ 13-12 της Ραντνίτσκι εκτός έδρας και πανηγύρισε την τρίτη νίκη του σε ισάριθμα ματς στο Champions League πόλο ανδρών. Οι «ερυθρόλευκοι» έτσι διατηρήθηκαν στην κορυφή του ομίλου και σε τροχιά πρόκρισης στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός ήταν εξαιρετικός στις δύο πρώτες περιόδους, αλλά οι γηπεδούχοι Σέρβοι επανέκαμψαν στο τρίτο οκτάλεπτο και πέρασαν μπροστά. Στο φινάλε η ελληνική ομάδα έδειξε χαρακτήρα και πήρε την πολύτιμη νίκη.

Τα οκτάλεπτα: 1-3, 4-6, 10-10, 12-13.

Ραντνίτσκι: Φιλίποβιτς, Σ. Ράσοβιτς 2, Ντέντοβιτς 2, Ραντζέλοβιτς, Τζάκσιτς, Πιγιέτλοβιτς 1, Πρλαΐνοβιτς 2, Ιβάνοφ, Μούρισιτς 1, Βαπένσκι 2, Βλαχόπουλος 2, Β. Ράσοβιτς, Τοντορόφσκι, Νταντβάνι.

Ολυμπιακός: Ζερδεβάς, Ανγκιαλ 1, Γκίλλας 2, Γενηδουνιάς 1, Φουντούλης, Γούβης, Ζαλάνκι 5, Δήμου, Αλαφραγκής 1, Κάκαρης 2, Νικολαΐδης 1, Παπαναστασίου, Τζωρτζάτος, Πούρος.