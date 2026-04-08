FIBA EUROPE CUP

Κρίνεται ο τελικός για τον ΠΑΟΚ

Με «προίκα» το +6 της νίκης του στον πρώτο αγώνα (79-73) ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται σήμερα στην Ισπανία κόντρα στη Μούρθια, στον δεύτερο μεταξύ τους ημιτελικό για το FIBA Europe Cup (21.30 - ΕΡΤ2 Σπορ). Κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό του ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να υπερασπιστεί τη διαφορά που απέκτησε στην Πυλαία και να προκριθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στον τελικό της διοργάνωσης, όπου πέρυσι έχασε το τρόπαιο από την Μπιλμπάο. Ο ΠΑΟΚ προκρίνεται είτε με νίκη είτε με ήττα με διαφορά μέχρι 5 πόντων.

Η νίκη του ΠΑΟΚ επί της Καρδίτσας για το πρωτάθλημα, που ακολούθησε την επιτυχία κόντρα στη Μούρθια, διατήρησε το καλό κλίμα στην ομάδα, αλλά και την αισιοδοξία ότι παρά το δύσκολο της αποστολής ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα καταφέρει να την ολοκληρώσει με επιτυχία. Το ευχάριστο για τον τεχνικό του, Παντελή Μπούτσκο, είναι ότι δεν αντιμετωπίζει πρόσθετα προβλήματα απουσιών, πέρα από το γνωστό με τον τραυματία Κρις Χουγκάζ, και έχει όλους τους παίκτες του στη διάθεσή του. Αντίθετα, για τη Μούρθια θα απουσιάσει ο Εσθονός Σάντερ Ραϊέστε, καθώς δεν έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό του.