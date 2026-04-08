ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ

Κομβική δοκιμασία για την Εθνική χάντμπολ

Πόλο: Στέφθηκε Κυπελλούχος ο Ολυμπιακός

Προερχόμενη από τη διπλή επιτυχία επί του Ισραήλ, η Εθνική ομάδα χάντμπολ γυναικών φιλοξενεί σήμερα στην Κοζάνη την Ισπανία (15.45 - EΡΤ2 Σπορ) για την 5η αγωνιστική του προκριματικού τους ομίλου για το Euro 2026, που θα διεξαχθεί τον Οκτώβρη. Η ελληνική ομάδα με τις δύο νίκες στην Κοζάνη επί του Ισραήλ (32-24 και 35-28) που προηγήθηκαν, για την 3η και 4η αγωνιστική αντίστοιχα, «κλείδωσε» τουλάχιστον την 3η θέση, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να τη στείλει στην τελική φάση. Να σημειωθεί ότι από τις 6 τρίτες ομάδες των ομίλων της προκριματικής φάσης θα προκριθούν στα τελικά οι 4 πρώτες, μέσω ειδικής βαθμολογίας που θα προκύψει. Ωστόσο, με δεδομένο ότι η ειδική βαθμολογία προκύπτει από τα αποτελέσματα κόντρα στους δύο πρώτους των ομίλων (που προκρίνονται απευθείας), για την Εθνική τόσο ο σημερινός αγώνας στην Κοζάνη με την πρωτοπόρο Ισπανία όσο και εκείνος στο φινάλε του ομίλου με τη 2η αυτήν τη στιγμή Αυστρία στο Λιντς (12/4, 19.00 - ΕΡΤ2 Σπορ) θεωρούνται κομβικοί για το κυνήγι της πρόκρισης.

Τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδας στο πόλο γυναικών κατέκτησε ο Ολυμπιακός, νικώντας 15-13 τη Βουλιαγμένη στον τελικό του Φάιναλ 4 στη Λάρισα. Ετσι οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν τα κεκτημένα στον θεσμό, φτάνοντας στο δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο, καθώς και στο έβδομο συνολικά, με τον Ολυμπιακό να είναι έτσι ο πολυνίκης της διοργάνωσης.

Σε έναν συναρπαστικό τελικό, που παρέμενε ανοιχτός μέχρι λίγο πριν το φινάλε, με τις δύο ομάδες να παλεύουν στα ίσα για τη νίκη, οι παίκτριες του Ολυμπιακού έδειξαν χαρακτήρα στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, βγάζοντας σπουδαίες άμυνες, ενώ ένα εύστοχο πέναλτι της Μυριοκεφαλιτάκη στα τελευταία δευτερόλεπτα σφράγισε τη νίκη για την ομάδα του Πειραιά. Κορυφαίες σκόρερ για τον Ολυμπιακό αναδείχθηκαν η Σάντα και η Τριχιά, που πέτυχαν από 3 γκολ, ενώ για τη Βουλιαγμένη ξεχώρισε η Μουλχάουζεν με 4 γκολ.

Βόλεϊ: «Πράξη δεύτερη» στα ημιτελικά

Με Παναθηναϊκό και ΖΑΟΝ να έχουν το προβάδισμα μετά τις νίκες τους στα πρώτα ματς, σήμερα διεξάγονται οι δεύτεροι αγώνες για τα ημιτελικά της Volleyleague. Η πρόκριση στη σειρά των τελικών κρίνεται στις δύο νίκες.

Ο ΖΑΟΝ φιλοξενεί την ΑΕΚ στην Κηφισιά, με τις γηπεδούχους να προηγούνται 1-0 στη σειρά μετά τη σημαντική νίκη τους στο πρώτο ματς, στην έδρα της «Ενωσης», η οποία καλείται να κάνει ανατροπή.

Με «προίκα» τη νίκη στην έδρα του στον πρώτο αγώνα, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στη Σαντορίνη τον ΑΟ Θήρας, ο οποίος θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα του και να απαντήσει με το ίδιο «νόμισμα».

Ποδόσφαιρο: Συνεχίζει απτόητος ο ΠΑΟΚ

Την πορεία του στην κορυφή της Super League ποδοσφαίρου γυναικών συνέχισε ο ΠΑΟΚ και στην 22η αγωνιστική, φτάνοντας σε εύκολη εκτός έδρας νίκη 5-0 επί της Κηφισιάς. Στο κατόπι του «Δικεφάλου του Βορρά» παρέμεινε η 2η ΑΕΚ, που επικράτησε 1-0 της Αγίας Παρασκευής. Αλλα αποτελέσματα: Τρίκαλα 2011 - Αστέρας Τρίπολης 0-5, Βόλος 2004 - ΟΦΗ 0-5, ΡΕΑ - Παναθηναϊκός 2-2, Οδυσσέας Μοσχάτου - Βόλος ΝΠΣ 2-0, Αχαρναϊκός - Νέες Ατρομήτου 0-3 (άνευ αγώνα).

Στη βαθμολογία προηγείται ο ΠΑΟΚ με 62 βαθμούς και ακολουθούν η ΑΕΚ με 52, ο Αστέρας Τρίπολης με 45, ο ΟΦΗ με 43 κ.ο.κ.