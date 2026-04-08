SUPER LEAGUE - ΠΛΕΪ ΑΟΥΤ

Κρίσιμη κόντρα ουραγών στις Σέρρες

Στον απόηχο των όσων συνέβησαν στην πρεμιέρα, η διαδικασία των πλέι άουτ της Super League, που θα κρίνει την παραμονή στην κατηγορία, συνεχίζεται σήμερα με τη 2η αγωνιστική.

Στο πρόγραμμα ξεχωρίζει το κομβικό ντέρμπι ουραγών στις Σέρρες μεταξύ Πανσερραϊκού και Αστέρα Τρίπολης, που ισοβαθμούν στην τελευταία θέση με 13 βαθμούς. Και οι δύο προέρχονται από σημαντικές νίκες στην 1η αγωνιστική, που τους αναπτέρωσαν τις ελπίδες παραμονής, και σήμερα επιδιώκουν ο καθένας από την πλευρά του να δώσει συνέχεια στις επιτυχίες προκειμένου να πάρει νέα βαθμολογική ανάσα.

Κρίσιμη, κυρίως για τους γηπεδούχους, είναι και η αναμέτρηση στη Λάρισα, μεταξύ ΑΕΛ και Παναιτωλικού. Η θεσσαλική ομάδα θέλει να «ρεφάρει» την ήττα της στην Τρίπολη, ώστε να αποφύγει περαιτέρω μπελάδες. Τέλος, στο Περιστέρι ο πρωτοπόρος του γκρουπ Ατρόμητος υποδέχεται την Κηφισιά, που ψάχνει το θετικό αποτέλεσμα για να βελτιώσει τη θέση της.

Αναλυτικά το σημερινό πρόγραμμα: ΑΕΛ - Παναιτωλικός (16.00 - Cosmote Sport 1), Πανσερραϊκός - Αστέρας Τρίπολης (17.00 - Novasports 2), Ατρόμητος - Κηφισιά (19.00 - Novasports Prime).