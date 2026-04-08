Τετάρτη 8 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
CHAMPIONS LEAGUE
Συνέχεια με ντέρμπι σε Παρίσι και Βαρκελώνη

Τα δύο σημαντικά ντέρμπι σε Παρίσι και Βαρκελώνη δίνουν απόψε συνέχεια στο πρόγραμμα των πρώτων αγώνων για τα προημιτελικά του Champions League.

Στη γαλλική πρωτεύουσα η πρωταθλήτρια Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, θέλοντας να παραμείνει σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου της, φιλοξενεί τη Λίβερπουλ (22.00 - Cosmote Sport 3), η οποία ψάχνει στο Champions League το «βάλσαμο» για τη μετριότατη φετινή πορεία της στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Το άλλο αποψινό ματς είναι το πρώτο σκέλος της ισπανικής κόντρας των προημιτελικών, με την Μπαρτσελόνα να υποδέχεται στην Καταλονία την Ατλέτικο Μαδρίτης (Mega / Cosmote Sport 2) λίγες μέρες μετά την αναμέτρησή τους για το πρωτάθλημα (όπου οι «Μπλαουγκράνα» πήραν σημαντική εκτός έδρας νίκη 2-1).

    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
