Τρίτη 7 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 30
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΟΛΟ - WORLD CUP
Ξεκίνημα με ήττα για την Εθνική

Με ήττα ξεκίνησε η Εθνική ομάδα πόλο ανδρών τις υποχρεώσεις της στην προκριματική φάση της 1ης κατηγορίας του World Cup, που διεξάγεται στη Αλεξανδρούπολη και θα κρίνει τα εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης, που θα διεξαχθεί στην Αυστραλία. Η Εθνική ηττήθηκε 13-12 από την Ουγγαρία για την 1η αγωνιστική του 1ου ομίλου, κάτι που βάζει στο ελληνικό συγκρότημα πίεση με το «καλημέρα» σε ό,τι αφορά τις θέσεις πρόκρισης. Ετσι, ο σημερινός αγώνας της Εθνικής κόντρα στη Σερβία (17.30 - ΕΡΤ2 Σπορ) είναι πλέον κομβικός για τη συνέχεια. Θυμίζουμε ότι την πρόκριση θα πάρουν οι 5 πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης από το τουρνουά της Αλεξανδρούπολης.

Σε ένα ματς ανοιχτό μέχρι το τέλος η Εθνική πάλεψε στα ίσα για τη νίκη επί της ισχυρής αντιπάλου της, λύγισε όμως από το γκολ του Τατράι στα 16" πριν το φινάλε. Κορυφαίοι σκόρερ για την Εθνική ήταν οι Παπαναστασίου και Γκίλας, που πέτυχαν από 3 γκολ, και για την Ουγγαρία ο Βιγκαβάρι με 5.

  • Στο άλλο ματς του ομίλου η Σερβία νίκησε 15-11 την Ολλανδία.
  • Η βαθμολογία: Σερβία 3, Ουγγαρία 3, Ελλάδα 0, Ολλανδία 0.
    

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
