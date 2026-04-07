SUPER LEAGUE

Προβάδισμα τίτλου για την ΑΕΚ

Σε θέση ισχύος η «Ενωση» μετά τη νίκη επί του Ολυμπιακού στο Φάληρο | Εχασε νέο έδαφος ο ΠΑΟΚ

Ισχυρό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος απέκτησε η ΑΕΚ με το «καλημέρα» των πλέι οφ της Super League, μετά τη σπουδαία νίκη της με 1-0 επί του Ολυμπιακού στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» για την 1η αγωνιστική. Σε συνδυασμό και με την απώλεια του ΠΑΟΚ στο ματς με τον Παναθηναϊκό, η «Ενωση» αποσπάστηκε στο +5 από «ερυθρόλευκους» και «Δικέφαλο του Βορρά», έχοντας τον πρώτο λόγο για τη συνέχεια της διαδικασίας.

Ενα γκολ του Κοϊτά μόλις στο 5' έκρινε υπέρ της ΑΕΚ το ντέρμπι στο Φάληρο, ένα ματς όπου παρά την ένταση και την ταχύτητα έλειψαν οι καλές φάσεις εκατέρωθεν. Οι φιλοξενούμενοι, άψογοι τακτικά, κατάφεραν στο μεγαλύτερο μέρος να μην κινδυνεύσουν, ενώ οι γηπεδούχοι για άλλη μια φορά δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν αξιόλογες φάσεις, με εξαίρεση το γκολ του Γιαζίτσι στις καθυστερήσεις, που μετά από χρήση VAR ακυρώθηκε ως οφσάιντ.

Σε ένα ματς με λίγες καλές στιγμές στην Τούμπα, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός έμειναν στη λευκή ισοπαλία, ένα αποτέλεσμα εξαιρετικά αρνητικό ιδίως για τους γηπεδούχους, που έχασαν κι άλλο έδαφος από την πρωτιά. Οι δύο ομάδες επί της ουσίας αλληλοεξουδετερώθηκαν και δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τις όποιες φάσεις δημιούργησαν.

Στα πλέι οφ 5-8 ο Λεβαδειακός διατηρεί το προβάδισμα για την κατάληψη της 5ης θέσης (υπό προϋποθέσεις προσφέρει ευρωπαϊκή έξοδο), καθώς η βαθμολογική κατάσταση στο γκρουπ παρέμεινε αμετάβλητη μετά την 1η αγωνιστική: Λεβαδειακός και Αρης έμειναν στο 1-1 στη Βοιωτία (Βέρμπιτς 58' - Γκαρέ 31'), ενώ με το ίδιο σκορ έληξε και το ματς ανάμεσα σε Βόλο και ΟΦΗ (Λάμπρου 69' - Φούντας 75').

Τέλος, στην πρεμιέρα των πλέι άουτ σημειώθηκαν ανατροπές, που διατηρούν ανοιχτή τη μάχη της παραμονής στην κατηγορία: Πολύτιμες νίκες πήραν ο Αστέρας Τρίπολης, 3-1 την ΑΕΛ εντός έδρας (Μπαρτόλο 12', Μακέντα 39', Οκο 90'+1 - Γκάραντ 90'+3), και ο Πανσερρραϊκός, 2-1 την Κηφισιά εκτός έδρας (Τσαούσης 18', 41' - Πόμπο 52' πέναλτι), ενώ Παναιτωλικός και Ατρόμητος έμειναν στο 1-1 στο Αγρίνιο (Μάτα 16' - Γιουμπιτάνα 90'+5).

Οι βαθμολογίες

Πλέι οφ 1-4: ΑΕΚ 63, ΠΑΟΚ 58, Ολυμπιακός 58, Παναθηναϊκός 50.

Πλέι οφ 5-8: Λεβαδειακός 22, Βόλος 17, ΟΦΗ 17, Αρης 16.

Πλέι άουτ: Ατρόμητος 30, Παναιτωλικός 27, Κηφισιά 27, ΑΕΛ 23, Πανσερραϊκός 20, Αστέρας Τρίπολης 20.