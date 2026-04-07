ΕUROLEAGUE

Σε ελληνο-ισπανικές κόντρες οι «αιώνιοι»

Δύσκολες αποστολές απέναντι σε ισπανικές ομάδες περιλαμβάνει για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό η σημερινή 36η αγωνιστική της Euroleague, η οποία ανοίγει την αυλαία μίας ακόμα «σούπερ εβδομάδας» με διπλές υποχρεώσεις.

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ΣΕΦ (21.15 - Novasports 4), με τους «ερυθρόλευκους», που με 23-12 ισοβαθμούν με τη Φενερμπαχτσέ στην 1η θέση, να έχουν «αγκαλιάσει» τον βασικό τους στόχο για είσοδο στην τετράδα της κανονικής περιόδου και πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Κόντρα στη Ρεάλ, που ακολουθεί στην 3η θέση με 22-13, ο Ολυμπιακός ψάχνει τη νίκη ώστε να παραμείνει στη διεκδίκηση της πρωτιάς στην κανονική περίοδο.

Από την πλευρά του ο Παναθηναϊκός ξεκινά μια κομβική ...περιπέτεια στην Ισπανία, αντιμετωπίζοντας απόψε την Μπαρτσελόνα (21.30 - Novasports Prime) ενώ ακολουθεί η αναμέτρηση με τη Βαλένθια. Η ήττα των «πρασίνων» από τη Χάποελ Τελ Αβίβ τούς έφερε πίσω στο κυνήγι μιας θέσης στην εξάδα, που οδηγεί σε απευθείας πρόκριση στα πλέι οφ, και είναι 7οι με 20-15. Κόντρα στην ισχυρή αντίπαλό τους, με την οποία ισοβαθμούν, θέλουν να επανέλθουν στις επιτυχίες και να αναπτερώσουν τις ελπίδες τους για τον προαναφερθέντα στόχο.