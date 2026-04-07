Ξεχωρίζει το ντέρμπι στη Μαδρίτη

Με το ντέρμπι στη Μαδρίτη να δεσπόζει στο πρόγραμμα, ανοίγει απόψε η αυλαία της προημιτελικής φάσης του Champions League με τη διεξαγωγή των δύο από τα τέσσερα πρώτα ματς.

Στην ισπανική πρωτεύουσα η Ρεάλ υποδέχεται την Μπάγερν Μονάχου (22.00 - Cosmote Sport 3), σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα ζευγάρια των προημιτελικών, με δύο από τις πλέον επιτυχημένες ομάδες στη διοργάνωση (15 κατακτήσεις η Ρεάλ, 6 η Μπάγερν) να διεκδικούν μια θέση στα ημιτελικά.

Στο άλλο ματς της βραδιάς η Σπόρτιγκ Λισαβόνας, θέλοντας να ανοίξει τον δρόμο για την υπέρβαση, φιλοξενεί την Αρσεναλ (22.00 - Cosmote Sport 2), που έχει πολύ υψηλές βλέψεις στη φετινή διοργάνωση.