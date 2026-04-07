SUPER LEAGUE 2

Υποβιβάστηκε ο ΠΑΣ Γιάννινα

Ο υποβιβασμός του ιστορικού ΠΑΣ Γιάννινα στην τρίτη κατηγορία μετά από 20 χρόνια σημάδεψε την 6η αγωνιστική των πλέι άουτ της Super League 2. Σε ματς για τον 1ο όμιλο ο ΠΑΣ έφερε εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με τον ήδη υποβιβασμένο Μακεδονικό, αποτέλεσμα που ήταν καταδικαστικό για την ομάδα των Ιωαννίνων. Για τον ίδιο όμιλο, σημαντικό βήμα παραμονής έκανε ο Νέστος Χρυσούπολης μετά τη νίκη του με 3-0 επί του Καμπανιακού, ενώ τις ελπίδες της διατηρεί και η Καβάλα, που επιβλήθηκε 2-1 του ΠΑΟΚ Β'.

Στον 2ο όμιλο το Αιγάλεω παρέμεινε ζωντανό στη μάχη για την παραμονή μετά τη νίκη του με 1-0 επί των Χανίων, ενώ στην κορυφή του γκρουπ πέρασε η Ελλάς Σύρου, που πήρε «διπλό» με σκορ 2-0 επί της Ηλιούπολης και εκμεταλλεύτηκε έτσι τη βαθμολογική απώλεια της Athens Kallithea, η οποία έμεινε στο 1-1 με τον Παναργειακό.

Οι βαθμολογίες

1ος όμιλος: ΠΑΟΚ Β' 24, Νέστος Χρυσούπολης 23, Καβάλα 20, Καμπανιακός 13, ΠΑΣ Γιάννινα 10, Μακεδονικός 8.

2ος όμιλος: Ελλάς Σύρου 29, Athens Kallithea 28, Αιγάλεω 26, Χανιά 16, Ηλιούπολη 13, Παναργειακός 5.