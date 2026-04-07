FIBA CHAMPIONS LEAGUE

Να τελειώνει από σήμερα θέλει η ΑΕΚ

Με στόχο να επιστρέψει στο ίδιο γήπεδο αρχές Μάη, όταν θα διεξάγεται το Φάιναλ 4, η ΑΕΚ δοκιμάζεται σήμερα στην Ισπανία με αντίπαλο την Μπανταλόνα (20.30 - Cosmote Sport 4) στον δεύτερο αγώνα της μεταξύ τους σειράς για τα προημιτελικά του FIBA Champions League.

Κόντρα στην οικοδέσποινα της τελικής φάσης, η «Ενωση» με εφαλτήριο την επικράτησή της στο πρώτο ματς, στη «Sunel Arena», επιδιώκει να νικήσει και σήμερα και να πάρει από τώρα την πρόκριση στην τετράδα, η οποία κρίνεται στις 2 νίκες. Σε περίπτωση ήττας της ΑΕΚ η σειρά θα επιστρέψει στην Αθήνα για τον καθοριστικό τρίτο αγώνα.

Η «Ενωση» προέρχεται από ήττα στο Αλεξάνδρειο από τον Αρη για το πρωτάθλημα, η οποία μετρίασε την ικανοποίηση για τη νίκη στο πρώτο ματς με την Μπανταλόνα. Παρ' όλα αυτά, ενόψει της σημερινής δεύτερης αναμέτρησης επικρατεί αισιοδοξία για επίτευξη της αποστολής. Τα προβλήματα πάντως δεν λείπουν για τον τεχνικό της ΑΕΚ Ντράγκαν Σάκοτα, καθώς είναι αμφίβολη η συμμετοχή του Γκρέι και επίσης έχει τεθεί εκτός ο Κουζμίνσκας.