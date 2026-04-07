ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ

«Χρυσή» επιτυχία για τον Λευτέρη Πετρούνια

Μία ακόμα σπουδαία επιτυχία πρόσθεσε στο πλούσιο παλμαρέ του ο Λευτέρης Πετρούνιας, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στους κρίκους στους διεθνές αγώνες του Καΐρου για τη σειρά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ενόργανης Γυμναστικής. Ο Ελληνας αθλητής, από τους κορυφαίους όλων των εποχών στο αγώνισμα, εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμά του στον τελικό του αγωνίσματος και συγκέντρωσε 14.366 βαθμούς, που τον έφεραν στην 1η θέση, με 2ο τον Αρμένιο Αβετισιάν με 14.300 β. και 3ο τον μεγάλο του αντίπαλο, Κινέζο Λιού, με 13.866 β. Μάλιστα η επιτυχία του Πετρούνια αποκτά ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα καθώς σηματοδοτεί την επιστροφή του στο πρώτο σκαλί του βάθρου, ενώ όπως αποκάλυψε και ο ίδιος, τις προηγούμενες μέρες αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα στη μέση, που του δημιούργησαν αρκετά ζητήματα στην προετοιμασία και τα οποία δεν είχε ξεπεράσει πλήρως ούτε την ημέρα του αγώνα.

Να σημειωθεί ότι ο Πετρούνιας είχε κατακτήσει και το ασημένιο μετάλλιο στον πρώτο αγώνα της σειράς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, που έγινε στο Μπακού, ενώ με τη «χρυσή» του επιτυχία στο Κάιρο κατάφερε να «κλειδώσει» και μια θέση συμμετοχής στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί τον Οκτώβρη.