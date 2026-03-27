ΠΑΜΕ

Στην τελική ευθεία για τη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη

Πάνω από 400 ήδη οι αποφάσεις σωματείων που συμμετέχουν! | Στο Νήαρ Ηστ στην Καισαριανή στις 4 Απρίλη ο κορυφαίος σταθμός

Με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις να ξεπερνούν ήδη τις 400, προδιαγράφοντας συμμετοχή - ρεκόρ στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ, το Σάββατο 4 Απρίλη, στις 9 π.μ. στο Νήαρ Ηστ στην Καισαριανή, προετοιμάζεται ο κορυφαίος αυτός σταθμός για το συνδικαλιστικό κίνημα.

Εως τώρα 19 Εργατικά Κέντρα, 12 Ομοσπονδίες και πάνω από 360 πρωτοβάθμια σωματεία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, μαζί και με συνταξιουχικές οργανώσεις, ρίχνονται στη μάχη για την επιτυχία της Σύσκεψης, ώστε να φτάσει σε κάθε εργαζόμενο το σύνθημα «Καμία θυσία για τον πόλεμο και τα κέρδη τους. Οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή», με τις αποφάσεις να αυξάνονται μέρα με τη μέρα.

Με τη Σύσκεψη να πραγματοποιείται σε συνθήκες ραγδαίων εξελίξεων και με την ανησυχία των εργαζομένων να μεγαλώνει από τη γενίκευση του ιμπεριαλιστικού πολέμου και τις επιπτώσεις στην ίδια τη ζωή τους, το κάλεσμα του ΠΑΜΕ γίνεται ακόμα πιο επίκαιρο, προτάσσοντας την ανάγκη το εργατικό κίνημα να βρεθεί σε θέσεις αντεπίθεσης.

Οι διεργασίες άλλωστε σε χώρους δουλειάς φανερώνουν τέτοιες δυνατότητες, με τη δυσαρέσκεια να μεγαλώνει, με τα σωματεία να οργανώνουν τον αγώνα για να μη φορτωθούν οι εργαζόμενοι νέες θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους τους. Στο πλαίσιο αυτό, το κάλεσμα του ΠΑΜΕ βρίσκει πλατιά ανταπόκριση, ενώ καθημερινές είναι οι εξορμήσεις και οι περιοδείες σε χώρους δουλειάς.

Ρετσινάδες - δασεργάτες: Φωνάζουν «παρών» και δίνουν συνέχεια στον αγώνα τους

«Παρών» στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη του ΠΑΜΕ στις 4 Απρίλη στην Καισαριανή φωνάζουν οι ρετσινάδες και δασεργάτες της Εύβοιας, απαιτώντας την απεμπλοκή της χώρας μας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους και δίνοντας συνέχεια στον αγώνα για να ζήσουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια.

Οπως μάλιστα κάνει γνωστό το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας, στη Σύσκεψη της Καισαριανής θα ανακοινώσουν από κοινού με τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά μέρα κοινής δράσης διεκδίκησης των δικαιωμάτων τους, καθώς έχουν ως κοινό σημείο τη διασφάλιση της εργασίας και του εισοδήματός τους από τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ).

«Οι ιδιαίτερες συνθήκες που διαμορφώνονται από την εμπλοκή της χώρας στους πολεμικούς σχεδιασμούς και τις συνέπειες που ήδη εμφανίζονται στην καθημερινότητα των εργαζομένων δημιουργούν νέες δυσκολίες για όλους μας. Οι ανατιμήσεις σε καύσιμα, τρόφιμα και βασικά αγαθά, η ακρίβεια και η αβεβαιότητα για το αύριο επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο τη ζωή των εργαζομένων και των οικογενειών μας», σημειώνει το Σωματείο, επισημαίνοντας ότι «την ίδια στιγμή, θα επιχειρηθεί να καλλιεργηθεί η λογική ότι τώρα χρειάζονται "τα κεφάλια μέσα" και ότι οι εργαζόμενοι πρέπει να αποδεχθούν νέες θυσίες για να "αντεπεξέλθει η χώρα" στις εξελίξεις. Σε αυτήν τη λογική απαντάμε ξεκάθαρα: Η απάντηση των εργαζομένων δεν είναι η σιωπή, αλλά η ενίσχυση των διεκδικήσεων και του αγώνα.

Απαιτούμε την άμεση απεμπλοκή της χώρας από τον πόλεμο και τους πολεμικούς σχεδιασμούς, που φορτώνουν νέα βάρη στους εργαζόμενους και στους λαούς».

Τονίζει επίσης ότι «ο συντονισμός της δράσης είναι το όπλο των εργαζομένων και του λαού, γιατί απέναντι σε ενιαίες πολιτικές που φορτώνουν τα βάρη στους εργαζόμενους, μόνο η ενιαία και κοινή απάντηση από πολλά σωματεία και κλάδους μπορεί να φέρει αποτελέσματα. Μέσα από την κοινή δράση με εργαζόμενους και από άλλους κλάδους, όλοι μαζί σαν μια γροθιά, μόνο έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες και να χτυπήσουμε την αιτία που γεννά τα προβλήματα, δηλαδή το κέρδος των λίγων, που το βάζουν πάνω από τις ανάγκες μας, ακόμα και πάνω από την ανθρώπινη ζωή».

Στο πλαίσιο αυτό, το Σωματείο σημειώνει ότι στη μεγάλη Πανελλαδική Σύσκεψη «θα ανακοινώσουμε την ημερομηνία της κοινής πρωτοβουλίας του Σωματείου μας μαζί με τα Σωματεία της ΛΑΡΚΟ, του Σκαραμαγκά και της Ελευσίνας, ενώ παράλληλα θα καλέσουμε όλα τα σωματεία και τους εργαζόμενους να στηρίξουν μαζικά αυτήν την πρωτοβουλία».

Και καταλήγοντας αναφέρει:

«Οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτήν την κοινή δράση αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και κοινές αγωνίες. Η κοινή μας διεκδίκηση αφορά το δικαίωμα σε σταθερή εργασία, αξιοπρεπείς μισθούς και ουσιαστική προστασία του εισοδήματος των εργαζομένων.

Η κατάσταση απαιτεί οργάνωση και αγώνα. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι. Αντίθετα, χρειάζεται να δυναμώσουμε τη συλλογική μας δράση για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε με αξιοπρέπεια».

Γι' αυτό και διεκδικούν αυξήσεις στους μισθούς ώστε να ανταποκρίνονται στο αυξημένο κόστος ζωής, μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, έκτακτο επίδομα για την αντιμετώπιση των ανατιμήσεων, μέτρα προστασίας του εισοδήματος των εργαζομένων.

Από την Πάτρα

Στην Πάτρα, το Εργατικό Κέντρο και σωματεία της πόλης προετοιμάζουν τη μαζική συμμετοχή στη Σύσκεψη παράλληλα με την οργάνωση του σημερινού συλλαλητηρίου (βλ. σελ. 3). Εκτός από εργατικά συνδικάτα, συμμετοχή δήλωσαν φοιτητικοί σύλλογοι, συνταξιουχικά σωματεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων και άλλοι λαϊκοί φορείς, ενώ συνεχίζονται η ενημέρωση και η συζήτηση στους χώρους δουλειάς.

Από τις χθεσινές συζητήσεις με εργαζόμενους σε χώρους του Χαρτιού εκφράστηκε η αγωνία για τις εξελίξεις και την κατάσταση που διαμορφώνεται, μετά και το νέο πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Εργαζόμενοι επεσήμαναν ότι τα προβλήματα στους χώρους δουλειάς συνδέονται με τα γενικότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν, την ακρίβεια, την ανάγκη για συνολικότερα μέτρα στήριξής τους. Εκφράστηκε επίσης θέληση για συσπείρωση στα ταξικά συνδικάτα και για δυνάμωμα της παρέμβασης στους χώρους δουλειάς.

Κλιμάκια συνδικαλιστών της διοίκησης του ΕΚΠ αλλά και συνδικάτων έχουν βρεθεί σε χώρους δουλειάς, από τα κατασκευαστικά εργοτάξια μέχρι χώρους των Τροφίμων - Ποτών, της Υγείας - Πρόνοιας, της Εστίασης κ.λπ., με το πρόγραμμα να συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή σε: Συμβατικές οικοδομές κέντρου και Βόρειου Τομέα Πάτρας, αποθήκες των «Lidl» στη ΒΙΠΕ, συσκευαστήρια τυποποίησης αγροτικών προϊόντων στη Δυτική Αχαΐα, καταστήματα «Σκλαβενίτης», «Patras Mall», Βενιζέλου και Ρίο, ξενοδοχεία του κέντρου της Πάτρας.

Γενικές Συνελεύσεις Σωματείων

Σε Γενική Συνέλευση προχωρά η Ενωση Λογιστών - Ελεγκτών Περιφέρειας Αθήνα - Πειραιά (ΕΛΕΠΑ) αύριο Σάββατο, στις 10.30 π.μ. στα γραφεία της (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Το κλαδικό Συνδικάτο Χρηματοπιστωτικού καλεί την Τρίτη 31 Μάρτη στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του (Κάνιγγος 27, Αθήνα).

Το Σωματείο Νέων Τεχνολογιών και Τηλεπικοινωνιών ν. Αχαΐας προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 1η Απρίλη, στις 6.30 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας.