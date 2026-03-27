ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΤΗ ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

«Στήριξη» ... 79 λεπτών τη μέρα από την «αύξηση» του κατώτατου μισθού!

Πρόκληση για τους περίπου 500.000 μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα που αμείβονται με τον κατώτατο μισθό αποτελεί η χτεσινή απόφαση της κυβέρνησης να καθορίσει το ύψος του στα 920 ευρώ μεικτά (771 καθαρά), από 880 ευρώ μεικτά που είναι σήμερα. Ο νέος μισθός θα ισχύει από 1η Απρίλη, ενώ το κατώτατο ημερομίσθιο διαμορφώνεται σε 41,09 ευρώ μεικτά, από 39,30 ευρώ που είναι σήμερα. Δηλαδή η «αύξηση» ανέρχεται σε ...79 ολόκληρα λεπτά για κάθε 8ωρο! Να σημειωθεί ότι ανάλογες «αυξήσεις» - ψίχουλα θα λάβουν και οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ αυτές θα καθορίσουν και το ύψος μιας σειράς επιδομάτων (ανεργίας, μητρότητας κ.λπ.).

Η πρόκληση απογειώνεται από το γεγονός ότι αυτά τα λίγα ψίχουλα στον κατώτατο, μόλις 27 ευρώ καθαρά τον μήνα, δηλαδή λιγότερο και από 1 ευρώ την ημέρα, ο Κυρ. Μητσοτάκης επιχείρησε να τα παρουσιάσει ως «μέτρα στήριξης της κοινωνίας», εντάσσοντας την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού στις φορολογικές ...«ελαφρύνσεις» για τους μισθωτούς οι οποίες δήθεν περιλαμβάνονταν στον προϋπολογισμό του 2026!

Στην πραγματικότητα η «αύξηση» που διαφημίζει η κυβέρνηση έχει εξανεμιστεί πριν ακόμα μπει στην τσέπη των εργαζομένων, καθώς η καταιγίδα του ιμπεριαλιστικού πολέμου πυροδότησε και νέα εκτίναξη των τιμών σε καύσιμα και Ενέργεια, που ήδη επεκτείνεται στα τρόφιμα και σε όλα τα είδη πρώτης ανάγκης, παίρνοντας τη σκυτάλη από τις διαρκείς ανατιμήσεις των προηγούμενων χρόνων.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η πραγματική αξία του νέου κατώτατου μισθού βρίσκεται περίπου στα ίδια επίπεδα με αυτά του 2011! Υπενθυμίζεται ότι τότε ο κατώτατος μισθός ήταν 751 ευρώ μεικτά και σε πραγματικές τιμές (αποπληθωρισμένες) 732 ευρώ μεικτά. Τα 920 ευρώ μεικτά, που θα ισχύσουν από τον επόμενο μήνα, σε πραγματικές τιμές είναι μόλις 746 ευρώ μεικτά. 15 χρόνια μετά, δηλαδή, ο κατώτατος διαμορφώνεται μόλις στα 14 ευρώ παραπάνω, και αυτό μόνο στην περίπτωση που ισχύσει ο πληθωρισμός που προβλέπεται για το τρέχον έτος (2,1%). Εκτίμηση που δείχνει αδύνατη, αφού προς το παρόν δεν παίρνει υπόψη της την πολεμική ακρίβεια. Ακόμα χειρότερα, αν η σύγκριση γίνει με εκείνα τα προϊόντα (π.χ. τρόφιμα) και τις υπηρεσίες (ενοίκια, ενέργεια) που αποτελούν πρώτη ανάγκη για τις εργατικές οικογένειες, η πραγματική αγοραστική αξία του σημερινού κατώτατου μισθού είναι αρκετά χαμηλότερη από του 2011.

Γι' αυτό ο ίδιος ο πρωθυπουργός στην εισήγησή του χτες προς το υπουργικό συμβούλιο κατέφυγε στα πατροπαράδοτα στατιστικά τρικ, μιλώντας για «σωρευτική αύξηση κατά 41% στον κατώτατο μισθό» από το 2019, όταν ήταν 650 ευρώ. Βέβαια, αποσιώπησε προκλητικά την απογείωση των τιμών στο ίδιο χρονικό διάστημα, που έχουν οδηγήσει τον κατώτατο μισθό να μη φτάνει ούτε για το πρώτο 20ήμερο του μήνα. Οπως αποσιώπησε και την καρατόμηση του κατώτατου μισθού το 2012 με κυβερνητική απόφαση, που από τα 751 ευρώ τον έριξε στα 586 ευρώ μεικτά και στα 511 ευρώ για τους νέους εργαζόμενους, και αυτό το αίσχος διατηρήθηκε μέχρι το 2019, χωρίς ούτε ένα ευρώ αύξηση από τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, ενώ στο μεταξύ οι τιμές και η φοροληστεία απογειώνονταν.

Ακριβώς αυτό το αίσχος, ο κατώτατος μισθός να καθορίζεται με κυβερνητική απόφαση, ερήμην των εργαζομένων και των συνδικάτων, το κρατά σε ισχύ σχεδόν 15 χρόνια μετά και η κυβέρνηση της ΝΔ. Στο πλαίσιο αυτό, μάλιστα, από το 2028 ο καθορισμός του κατώτατου θα γίνεται και με τη χρήση σχετικού αλγόριθμου, ώστε και με «επιστημονικό φερετζέ» οι αμοιβές των εργαζομένων να συνθλίβονται ανάμεσα στις μυλόπετρες της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.

Η υποκρισία του πρωθυπουργού χτύπησε «κόκκινο», καθώς τη στιγμή που αρνείται στα συνδικάτα να έχουν λόγο στον καθορισμό του κατώτατου μισθού έπλεξε για άλλη μια φορά το εγκώμιο στη λεγόμενη «Κοινωνική Συμφωνία» που υπέγραψαν η κυβέρνηση, οι βιομήχανοι και ο εκατομμυριούχος ελεγχόμενος ισόβιος πρόεδρος της ΓΣΕΕ Παναγόπουλος. Τη συμφωνία δηλαδή με την οποία θα τσεκουρώνονται και οι κλαδικές Συμβάσεις, ώστε όλοι οι μισθοί να «συντονίζονται» στα κατώτατα κάθε φορά επίπεδα, τα καθορισμένα από το κράτος, όπως έγινε χθες στο υπουργικό συμβούλιο.

Ετσι διαφήμισε την πρόσφατη κλαδική Σύμβαση στον Επισιτισμό που υπογράφηκε από την παραπάνω «τρόικα» και η οποία επιβεβαιώνει τον στόχο της «Κοινωνικής Συμφωνίας». Η Σύμβαση αυτή δίνει «μισθούς σημαντικά υψηλότερους του κατώτατου μισθού...», ισχυρίστηκε ο Κυρ. Μητσοτάκης. Το τι σημαίνει «σημαντικά υψηλότεροι» το δείχνει το ίδιο το περιεχόμενο αυτής της ΣΣΕ, σύμφωνα με την οποία η συντριπτική πλειοψηφία των εισαγωγικών κλαδικών μισθών είναι μόλις 10 έως 30 ευρώ πάνω από τον νέο κατώτατο (930 έως 950 ευρώ μεικτά). Δηλαδή μόλις 1% έως 3% υψηλότερο, τη στιγμή μάλιστα που πρόκειται για μισθωτούς με ειδικότητα, τεχνίτες κ.λπ., και όχι ανειδίκευτους εργάτες.

Αυτό εννοούσε και ο Μητσοτάκης όταν έλεγε χθες ότι με μια «τέτοια Σύμβαση» «και οι εργαζόμενοι παίρνουν καλύτερους μισθούς, αλλά και οι εργοδότες δίνουν αυξήσεις που οι ίδιοι να πιστεύουν ότι μπορούν να τις αντέξουν, χωρίς να υπονομεύσει την ανταγωνιστικότητά τους». Την ίδια στιγμή βέβαια που υπερασπίζεται αυτήν την τάχα «ελεύθερη διαπραγμάτευση», η κυβέρνηση μαζί με τη ΓΣΕΕ έχουν βάλει ταφόπλακα στις αντίστοιχες συλλογικές διαπραγματεύσεις για τον κατώτατο μισθό, δηλαδή για την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

Κατά συνέπεια, οι κλαδικές που διαφημίζει και προωθεί η κυβέρνηση σε συνεργασία με τον ΣΕΒ και την πλειοψηφία της ΓΣΕΕ είναι αυτές που συγκλίνουν προς τα κάτω, προς τον κατώτατο μισθό που η ίδια η κυβέρνηση αποφασίζει κάθε χρόνο.

Οπότε η μέγγενη γυρνάει κατά παραγγελία της εργοδοσίας και από τις δύο «πλευρές»: Από τη μια μεριά ο κατώτατος μισθός καθορίζεται στο ύψος της «εθνικής ανταγωνιστικότητας» της οικονομίας, με απόφαση της κυβέρνησης, και από την άλλη η υπογραφή κλαδικών Συμβάσεων θα επιτρέπεται μόνο με τις ευλογίες της «τρόικας» κυβέρνησης, ΣΕΒ και ΓΣΕΕ, στο ύψος του κατώτατου και γύρω από αυτόν, και πάντως σύμφωνα με όσα «αντέχουν» να δώσουν οι εργοδότες!

Σιγοντάρισμα στην κυβέρνηση από τη ΓΣΕΕ

Αέρα στα πανιά της κυβέρνησης δίνει για μια ακόμα φορά η ηγετική ομάδα της ΓΣΕΕ, η οποία έκανε λόγο για «περιορισμένη» αύξηση, γιατί όπως λέει «δεν μπορεί να αντισταθμίσει την υποχώρηση της πραγματικής αγοραστικής δύναμης», λόγω των ανατιμήσεων. Κι αυτό όταν - όπως προαναφέρθηκε - μόλις μία βδομάδα πριν οι ίδιοι άνθρωποι υπέγραφαν τη Σύμβαση του Επισιτισμού, με μισθούς μόλις 10 - 20 ευρώ παραπάνω από αυτά που ανακοινώθηκαν χθες! Μάλιστα, ακόμα και χθες που αποκαλύφθηκε η στόχευση της συμφωνίας που υπέγραψαν οι εργατοπατέρες και με την οποία προστατεύουν την εργοδοσία από τις διεκδικήσεις των εργατών, έλεγαν πως η «Κοινωνική Συμφωνία» «συμφωνία απέδειξε ότι μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συνεννόηση των κοινωνικών εταίρων». Τα ίδια δηλαδή που λέει και ο Μητσοτάκης.

Στην ίδια ανακοίνωση η ΓΣΕΕ επικαλείται τις εκτιμήσεις του ΙΝΕ, το οποίο «για το 2026 προσδιορίζει τον μηνιαίο ακαθάριστο κατώτατο μισθό αξιοπρεπούς διαβίωσης στα 1052 ευρώ μεικτά». Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τη ΓΣΕΕ για να εξασφαλίσει κάποιος μισθωτός αξιοπρεπή διαβίωση πρέπει ο κατώτατος μισθός να είναι τουλάχιστον πάνω από 1.052 ευρώ! Ομως η ίδια, με βάση την «Κοινωνική Συμφωνία», υπέγραψε με τον ΣΕΒ και την αντίστοιχη Ομοσπονδία του χώρου την κλαδική Σύμβαση στον Επισιτισμό, που προβλέπει κλαδικούς μισθούς 930 και 950 ευρώ μεικτά. Δηλαδή υπέγραψε και έχει κάνει «σημαία» μια ΣΣΕ η οποία αφορά πάνω από 400.000 μισθωτούς και είναι κάτω ακόμα και από το όριο της αξιοπρεπούς διαβίωσης!