ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΒΟΙΑΣ

Νέα βρώμικη επίθεση της συνδικαλιστικής σαπίλας

Μέσα σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες για τους εργαζόμενους, την ώρα που κρίνεται το πώς το εργατικό κίνημα θα περάσει στην αντεπίθεση για να μην πληρώσει ο λαός τους πολέμους και τις θυσίες για τα κέρδη του κεφαλαίου, για μια ακόμα φορά οι γνωστές δυνάμεις των συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ στο Εργατικό Κέντρο της Εύβοιας προσπαθούν να χτυπήσουν τη λειτουργία, την αγωνιστική δράση του Εργατικού Κέντρου, τις ίδιες τις διεκδικήσεις και τον αγώνα σωματείων και εργαζομένων.

Μπροστά στο απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, που είναι προγραμματισμένο την Κυριακή 29 Μάρτη και αποτελεί σημαντικό σταθμό για την οργάνωση, τον συντονισμό και την παραπέρα αγωνιστική δράση και ετοιμότητα όλων των εργαζομένων, οι συνδικαλιστές της ΠΑΣΚΕ Σελεβάκος, Παπανικολάου, Ντεγιάννης έστειλαν εξώδικο στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας για πραγματικά απίθανους και ανυπόστατους λόγους.

Ενώ οι ίδιοι δεν έχουν πατήσει το πόδι τους σε καμία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου από τη συγκρότησή του και μετά, δεν έχουν εμφανιστεί σε καμία δράση, σε καμία κινητοποίηση, σε καμία από τις 5 απεργίες που το Εργατικό Κέντρο έχει οργανώσει τους τελευταίους μήνες, ενώ είναι ενημερωμένοι για όλες τις αποφάσεις του ΔΣ και τις συνεδριάσεις του. Τώρα λοιπόν φτάνουν να καταγγέλλουν την αγωνιστική διοίκηση του Εργατικού Κέντρου, πως δήθεν δεν τους έχει ενημερώσει για την οικονομική λειτουργία (!) του Εργατικού Κέντρου και των σωματείων.

Εχουν τόσο θράσος που τολμούν να βάζουν στο στόμα τους τα οικονομικά του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας

Την ώρα που με ευθύνη του εκατομμυριούχου εργατοπατέρα Παναγόπουλου - προέδρου της αμαρτωλής ΓΣΕΕ - που στηρίζουν με χέρια και με πόδια, και που οι ίδιοι τον είχαν κουβαλήσει και στο Συνέδριο για να αλλοιώσουν τους συσχετισμούς, ώστε αυτή η αμαρτωλή ηγεσία να συνεχίσει να κάθεται στον σβέρκο των σωματείων, κάτι που δεν το κατάφεραν, το Εργατικό Κέντρο βρίσκεται σε 8μηνο οικονομικό στραγγαλισμό. Κι αυτό γιατί ΕΛΕΚ - ο αρμόδιος πλέον οργανισμός, με πρόεδρο τον ίδιο τον Παναγόπουλο! - δεν αποδίδει ως οφείλει τις εισφορές του στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, που είναι λεφτά των εργαζομένων για τη στήριξη των συνδικαλιστικών οργανώσεων.

Κατάσταση που όχι μόνο δημόσια έχει καταγγείλει το Εργατικό Κέντρο, αλλά έχει αντιμετωπίσει μαχητικά και αποφασιστικά. Ολο το προηγούμενο διάστημα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι και τα σωματεία έχουν πάρει πάνω τους την εξασφάλιση της λειτουργίας του Εργατικού Κέντρου, δίνοντας πραγματικά από το υστέρημά τους εισφορές, δάνεια για να μπορέσει να λειτουργήσει το Εργατικό Κέντρο, οργανώνοντας παράλληλα μεγάλες κινητοποιήσεις, δράσεις και απεργίες.

Είναι φανερό ότι αυτό που επιδιώκουν είναι να δέσουν τους εργαζόμενους και τα σωματεία χειροπόδαρα και η εργοδοσία να αλωνίζει ανενόχλητη!

Οπως έχουν δέσει τους εργαζόμενους στα Ναυπηγεία Χαλκίδας, όπου ο κανονισμός εργασίας που υπέγραψε μία εκ των παραπάνω συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ (Παπανικολάου) με την εργοδοσία, δεσμεύει υποχρεωτικά τους εργαζόμενους να πάνε για δουλειά όλο το 24ωρο, Σάββατα, Κυριακές και γιορτές όποτε και αν θελήσει η εργοδοσία, δίνει το δικαίωμα στον εργοδότη να στείλει ακόμα και τον δικό του γιατρό στο σπίτι του εργαζόμενου για να κρίνει αν όντως ο εργαζόμενος είναι άρρωστος (!) σε περίπτωση που έχει πάρει άδεια ασθενείας και δεν έχει προσκομίσει εντός 2 ημερών δικαιολογητικά, με διάφορα τερτίπια απαλλάσσει την εργοδοσία από εργατικό ατύχημα εντός του ναυπηγείου αφού δεν αναγνωρίζει όλους τους χώρους του ίδιου του ναυπηγείου ως χώρους εργασίας, ενώ μισθολογικά τους επιβάλλει την απαράδεκτη κλαδική σύμβαση που έχει υπογράψει η Ομοσπονδία. Απαγορεύει στους εργαζόμενους σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος να ειδοποιήσουν τον οποιοδήποτε εκτός από τον προϊστάμενο, ενώ απαγορεύει στους εργαζόμενους να διαδίδουν «δυσμενή στοιχεία» για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως επίσης και να βάζουν πανό ή άλλα υλικά, ακόμα και να διαβάζουν οποιοδήποτε έντυπο ακόμα και στο διάλειμμα!

Αυτό είναι το αίσχος και η σαπίλα των εργατοπατέρων, με τέτοια τερτίπια νομίζουν ότι θα χτυπήσουν το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

«Δεν θα τους περάσει!» είναι το μήνυμα σωματείων και συνδικαλιστών που ετοιμάζουν το απολογιστικό συνέδριο του Εργατικού Κέντρου, αναδεικνύοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες κάθε εργαζόμενος και εργαζόμενη έχει ευθύνη να υπερασπιστεί τη λειτουργία, τη ζωντανή αγωνιστική δράση του Εργατικού Κέντρου, να αντιμετωπίσει τις προσπάθειες κυβέρνησης, εργοδοσίας και των εντολοδόχων τους μέσα στο εργατικό κίνημα να διαλύσουν τη δύναμη των εργατών, το Εργατικό Κέντρο και τα σωματεία τους.

Οχι μόνο δεν θα τους περάσει, αλλά την Κυριακή 29 Μαρτίου θα διεξαχθεί μαζικό, μαχητικό συνέδριο των εργατών στη Χαλκίδα με αγωνιστικές αποφάσεις ώστε οι εργαζόμενοι να μην πληρώσουν τα σπασμένα των πολέμων και των κερδών, με ψηλά το κεφάλι να αντιμετωπίσουν τα νέα κύματα ακρίβειας, εντατικοποίησης της εργασίας, διεκδικώντας και κατακτώντας αυξήσεις στους μισθούς, υπογραφή ΣΣΕ, πλαφόν στις τιμές, κατάργηση στον ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης.

«Την Κυριακή λοιπόν, στις 9 το πρωί, στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, στο συνέδριο των εργαζομένων και συνδικαλιστών, οφείλουμε να είμαστε όλοι εκεί» είναι το κάλεσμα που απευθύνουν.