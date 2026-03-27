ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Παράσταση διαμαρτυρίας για την Ογκολογική Κλινική

Παράσταση διαμαρτυρίας στη συνεδρίαση του ΔΣ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων πραγματοποίησε χτες το μεσημέρι η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Ηπείρου (ΕΙΝΗ), απαιτώντας να ληφθούν αποφάσεις για τη λειτουργία της Ογκολογικής Κλινικής, μετά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες που επικρατούν στο μοναδικό δημόσιο ογκολογικό τμήμα αναφοράς για όλη τη Βορειοδυτική Ελλάδα.

Στην κινητοποίηση, συμμετείχαν γιατροί και άλλοι υγειονομικοί, καθώς και ο Σύλλογος Φοιτητών Ιατρικής Σχολής Ιωαννίνων. Παρευρέθηκε, επίσης, ο βουλευτής Ιωαννίνων του ΚΚΕ Νίκος Εξαρχος. Στη συνεδρίαση ξεχείλιζε η αγανάκτηση των υγειονομικών, ενώ προκλητική ήταν η στάση του πρόεδρου του Συλλόγου Εργαζομένων που είναι και τακτικό μέλος του ΔΣ του Νοσοκομείου, ο οποίος έφτασε στο σημείο να υπερασπιστεί τα πεπραγμένα της διοίκησης απέναντι στις καταγγελίες των συνδικαλιστών.

Ο πρόεδρος της ΕΙΝΗ, Μπάμπης Παππάς, κατήγγειλε ότι, ενώ εδώ και έναν μήνα οι αναφορές των ογκολόγων είναι σε γνώση του ΔΣ, δεν έχει γίνει καμία ουσιαστική ενέργεια. Οπως είπε, το ΔΣ οφείλει να διερευνήσει καταγγελίες για πιθανές παραβιάσεις της ιατρικής δεοντολογίας, για λειτουργία εξωτερικών ιατρείων χωρίς ειδικευμένο γιατρό, αλλά και για email με κατευθύνσεις προς την κλινική από πρόσωπο που εμφανίζεται ως «Oncology Business Change Manager» από την Αγγλία.

Ο διοικητής επιχείρησε να εμφανίσει ότι δεν υπήρξε καμία καθυστέρηση στις ενέργειες της διοίκησης, ενώ προσπάθησε να κουκουλώσει το ζήτημα της υποστελέχωσης της κλινικής, επικαλούμενος ότι με βάση το ισχύον οργανόγραμμα οι οργανικές θέσεις της Ογκολογικής είναι έξι και οι πέντε καλυμμένες. Παρέπεμψε δε τη λύση στο νέο οργανόγραμμα που έχει αποστείλει η διοίκηση στο υπουργείο.

Αποκαλυπτική, ωστόσο, ήταν η παρέμβαση του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, ο οποίος υποστήριξε ότι από το ΠΓΝΙ λείπουν 100 γιατροί, 140 νοσηλευτές και 40 ακόμα υγειονομικοί άλλων ειδικοτήτων, ενώ το νοσοκομείο λειτουργεί στην πράξη με 929 κρεβάτια, όταν στο οργανόγραμμα εμφανίζονται 750. Για την Ογκολογική Κλινική ανέφερε ότι διαθέτει 28 κρεβάτια νοσηλείας και άλλα 27 κρεβάτια Ημερήσιας Νοσηλείας για χημειοθεραπείες, τα οποία δεν αποτυπώνονται στο οργανόγραμμα, με πληρότητα 110% στις νοσηλείες και 190% στις χημειοθεραπείες. Στο φόντο αυτής της κατάστασης, οι συνδικαλιστές καταγγέλλουν ότι περιστατικά διασπείρονται σε άλλες κλινικές και οι ογκολόγοι αναγκάζονται να τρέχουν από τμήμα σε τμήμα, ενώ επισημαίνουν ότι τα επιπλέον 179 κρεβάτια που λειτουργούν στην πράξη απαιτούν 537 προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού και η διοίκηση έχει ζητήσει πολύ λιγότερες.

Αυτή είναι και η ουσία του προβλήματος. Η Ογκολογική Κλινική εξυπηρετεί περίπου 16.000 ασθενείς τον χρόνο και λειτουργεί με μόλις πέντε ειδικευμένους ογκολόγους. Οι καταγγελίες των γιατρών άλλωστε δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας ανεξήγητης «προσωπικής διαμάχης» με τον διευθυντή της κλινικής, όπως επιχείρησε να εμφανίσει η διοίκηση, αλλά αφορούν τις αλλαγές που προωθούνται και συνιστούν ένα επικίνδυνο μοντέλο «αποδοτικότητας» σε βάρος προσωπικού και ασθενών. Οπως έχει ήδη καταγγελθεί, επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση με εντατικοποίηση, περισσότερα ραντεβού σε λιγότερο χρόνο, τηλεφωνική παρακολούθηση ασθενών σε ορισμένες περιπτώσεις και μεταφορά κρίσιμων αρμοδιοτήτων, με κίνδυνο για την ποιότητα της φροντίδας.

Οπως ανέδειξε και ο Νίκος Εξαρχος, «το κύριο είναι ότι αυτή η Ογκολογική Κλινική, η οποία έχει 16.000 ασθενείς, λειτουργεί με πέντε ογκολόγους». Και, ξεκαθάρισε ότι το πρόβλημα δεν λύνεται επειδή το οργανόγραμμα προβλέπει έξι θέσεις. Οταν μάλιστα από πλευράς διοίκησης ζητήθηκε «βοήθεια» για να προχωρήσει το νέο οργανόγραμμα, απάντησε πως «δεν είναι ζήτημα βοήθειας. Είναι αντικείμενο πάλης», τονίζοντας ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να βγουν προς τα έξω και να γίνουν υπόθεση διεκδίκησης του λαού.