SUPER LEAGUE

Διατηρούνται λεπτές οι ισορροπίες

Eurokinissi

Δύο «στροφές» πριν το φινάλε της κανονικής περιόδου της Super League, η 24η αγωνιστική επιφύλαξε νέες βαθμολογικές ανακατατάξεις, τόσο στην κούρσα για τον τίτλο όσο και για τα άλλα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά (γκρουπ 5-8, θέσεις πλέι άουτ). Στα αξιοσημείωτα η επιστροφή της ΑΕΚ στη ...μοναξιά της κορυφής, αλλά και η εξασφάλιση μιας θέσης στην πρώτη τετράδα από τον Παναθηναϊκό, ενώ ο ουραγός Πανσερραϊκός πήρε νέα βαθμολογική ανάσα.

Στο ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 0-0, αποτέλεσμα που δεν βόλεψε κανέναν από τους δύο, αφού τους έριξε από την κορυφή. Μετά από ένα μέτριο και με λιγοστές φάσεις πρώτο μέρος οι δύο ομάδες ανέβασαν ρυθμούς στο δεύτερο ημίχρονο και είχαν αξιόλογες στιγμές εκατέρωθεν, ωστόσο δεν μπόρεσαν να τις εκμεταλλευτούν.

Στη Νέα Φιλαδέλφεια η ΑΕΚ χωρίς να πιάσει σπουδαία απόδοση πήρε πολύτιμη νίκη 1-0 επί της ΑΕΛ και έμεινε μόνη 1η, χάρη και στην ισοπαλία στο Φάληρο. Το γκολ πέτυχε ο Μουκουντί στο 5', ενώ η «Ενωση» είχε και χαμένο πέναλτι με τον Γιόβιτς (απέκρουσε ο Αναγνωστόπουλος).

Συνεχίζοντας τις καλές εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός έφτασε σε επιβλητικό «διπλό» στη Βοιωτία, 4-1 τον Λεβαδειακό (Ερνάντεθ 37', Μπακασέτας 45'+3 πέναλτι, Κοντούρης 50', Κυριακόπουλος 70' - Πεντρόσο 61'), και έτσι «κλείδωσε» την παρουσία του στην τετράδα και στα πλέι οφ για τον τίτλο.

Στο «Κλεάνθης Βικελίδης» Αρης και Ατρόμητος έμειναν στο 0-0, με τους γηπεδούχους να έχουν δύο χαμένα πέναλτι (Ράτσιτς, Μορόν) και τους φιλοξενούμενους να παίρνουν πολύτιμο βαθμό. Νέα βαθμολογική ανάσα, με την οποία διατηρεί ελπίδες ενόψει των πλέι άουτ, πήρε ο Πανσερραϊκός με τη νίκη του με 1-0 στην Τρίπολη επί του Αστέρα (Ιβάν 45'+2).

Στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, Βόλος και ΟΦΗ έμειναν στο 1-1 (Χουάνπι 90'+4 πέναλτι - Ισέκο 65'), με τις δύο ομάδες να παραμένουν στη διεκδίκηση της συμμετοχής στα πλέι οφ των θέσεων 5 έως 8. Τέλος, στο Αγρίνιο ο Παναιτωλικός, σε ένα ιστορικό ματς για τον σύλλογο, ανήμερα της συμπλήρωσης 100 χρόνων από την ίδρυσή του, νίκησε την Κηφισιά με 2-1 παίρνοντας σημαντική βαθμολογική ανάσα (Ρόσα 34', Ματσάν 46' - Πόμπο 20')