14ος ΗΜΙΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ

Με χιλιάδες δρομείς και ρεκόρ

Με τη συμμετοχή χιλιάδων αθλητών και αθλούμενων και την επίτευξη σπουδαίων επιδόσεων πραγματοποιήθηκε ο 14ος Ημιμαραθώνιος της Αθήνας, που συνδιοργάνωσαν ο ΣΕΓΑΣ με τον δήμο Αθηναίων σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής και ο οποίος διεξήχθη στο κέντρο της Αθήνας. Ο αγώνας ήταν αφιερωμένος στη μνήμη του σπουδαίου Ελληνα συνθέτη Μίκη Θεοδωράκη, ενώ ειδικά φέτος η διοργάνωση συνέπεσε με τον εορτασμό της Ημέρας της Γυναίκας. Στη φετινή διοργάνωση συμμετείχαν πάνω από 30 χιλιάδες δρομείς, ενώ το πρόγραμμα εκτός της κεντρικής διαδρομής των 21 χλμ. περιλάμβανε επίσης τη διαδρομή των 5 χλμ. και τη διαδρομή Special Olympics Hellas για ΑμεΑ.

Στα 21 χλμ. την πρωτιά στους άνδρες κατέκτησε ο Παναγιώτης Μπιτάδος (ΟΣΦΠ) με χρόνο 1.04.44, που αποτελεί ρεκόρ αγώνα, ενώ 2ος ήταν ο Nίκος Σταμούλης (ΓΑΣ Αγρινίου) με 1.05.12 και 3ος ο Γιώργος Σταμούλης (ΑΟ Π. Φαλήρου) με 1.05.28.

Στις γυναίκες πρώτευσε η Αναστασία Μαρινάκου (ΑΕΚ) με 1.14.44, 2η ήταν η Μελίσσα Αναστασάκη (ΑΣΣ Αλέξανδρος Μακεδονίας) με 1.14.57 και 3η η Ματίνα Νούλα με 1.15.24.