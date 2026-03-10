«ΟΔΗΓΗΤΗΣ»

«Αλλο να ματώνεις τη φανέλα κι άλλο να ματώνεις τους λαούς»

Σε ανάρτηση στα social media ο «Οδηγητής» σχολιάζει με καυστικό τρόπο την ενέργεια του Αργεντίνου Λιονέλ Μέσι και των υπόλοιπων παικτών της Ιντερ Μαϊάμι να χειροκροτήσουν - και μάλιστα θερμά - τον Ντόναλντ Τραμπ στο κομμάτι της ομιλίας του για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν, αλλά και τις απειλές που εκτόξευσε κατά της Κούβας. Το περιστατικό, που προκάλεσε σάλο και διεθνείς αντιδράσεις, έλαβε χώρα κατά τη βράβευση της ομάδας του Μαϊάμι από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την πρόσφατη κατάκτηση του τίτλου στο MLS.

Ο «Οδηγητής» συγκρίνει τον Μέσι με τον επίσης Αργεντίνο Ντιέγκο Μαραντόνα, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:

«Με αφορμή τον σάλο που έχει προκληθεί από την κίνηση του Λιονέλ Μέσι και των υπόλοιπων παικτών της Ιντερ Μαϊάμι να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο κομμάτι της ομιλίας του για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν, αξίζει να κάνουμε μια σύγκριση.

Και τον Μαραντόνα και τον Μέσι το γήπεδο τους έκανε μεγάλους, αλλά το μπόι τους μετρήθηκε έξω απ' αυτό... Γιατί είναι άλλο να ματώνεις τη φανέλα κι άλλο να ματώνεις τους λαούς...».