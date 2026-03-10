Ο «Οδηγητής» συγκρίνει τον Μέσι με τον επίσης Αργεντίνο Ντιέγκο Μαραντόνα, τον κορυφαίο παίκτη όλων των εποχών, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
«Με αφορμή τον σάλο που έχει προκληθεί από την κίνηση του Λιονέλ Μέσι και των υπόλοιπων παικτών της Ιντερ Μαϊάμι να χειροκροτήσουν τον Ντόναλντ Τραμπ στο κομμάτι της ομιλίας του για την ιμπεριαλιστική επέμβαση στο Ιράν, αξίζει να κάνουμε μια σύγκριση.
Και τον Μαραντόνα και τον Μέσι το γήπεδο τους έκανε μεγάλους, αλλά το μπόι τους μετρήθηκε έξω απ' αυτό... Γιατί είναι άλλο να ματώνεις τη φανέλα κι άλλο να ματώνεις τους λαούς...».